Claudia Villafañe volvió a compartir su pasión por la cocina y reveló su receta para preparar pionono salado, uno de los infaltables de la mesa de fin de año. A través de un video publicado en sus redes sociales, la empresaria mostró el paso a paso de este clásico que suele ganar protagonismo durante Navidad y Año Nuevo. Además, aprovechó la ocasión para dejarles a sus seguidores algunas ideas de cara a las próximas fiestas y compartir una alternativa sencilla para sorprender a los invitados.

La receta de pionono salado de Claudia Villafañe

“Voy dejando algunas ideas para las fiestas”, señaló Claudia Villafañe al pie del clip que publicó en su perfil de Instagram. A poco más de 45 días de Navidad, la organizadora de eventos comenzó a palpitar una de las épocas más especiales del año y volvió a poner en primer plano su pasión por la cocina. A lo largo de los años, desarrolló su faceta gastronómica y construyó una comunidad de seguidores interesados en sus preparaciones y consejos culinarios.

Claudia Villafañe preparó un pionono salado para las fiestas de fin de año | Instagram

Ingredientes

1 pionono

1 lata de atún en aceite.

Huevos

Queso azul.

Queso blanco

Aceitunas

1 Morrón asado

Mayonesa para decorar

Preparación

En primer lugar, Claudia Villafañe presentó los ingredientes que iba a utilizar para preparar su pionono salado. Luego, cortó los huevos, las aceitunas y los morrones en pequeños trozos y preparó las distintas mezclas para el relleno. Por un lado, combinó el queso azul con el queso blanco hasta obtener una pasta cremosa. "Vamos con la mezcla del queso azul y el queso blanco", explicó mientras mostraba el procedimiento.

Una vez lista la preparación, extendió el pionono sobre la mesada y distribuyó la mezcla de quesos sobre toda la superficie. Después, incorporó el atún en aceite junto con el huevo y las aceitunas. “Se viene la mezcla del atún con el huevo, las aceitunas”, comentó durante el paso a paso. A continuación, llegó el turno de los morrones asados, que cortó en tiritas y acomodó cuidadosamente sobre el relleno. “Ahora nos queda colocar los morroncitos”, expresó entusiasmada. También destacó el resultado de su preparación: “Estoy contenta que me quedó re bien el morrón en el horno”.

La receta de pionono salado de Claudia Villafañe | Instagram

Con todos los ingredientes distribuidos, mezcló bien y enrolló el pionono con cuidado para darle su forma característica. Finalmente, lo cubrió con mayonesa y se ocupó de la decoración: armó una simpática carita feliz con un morrón para la boca y aceitunas para los ojos. “Ay, quedó divino”, celebró al mostrar el resultado final de su receta.

Además de explicar cómo preparar el pionono, Claudia Villafañe también hizo referencia a la decoración del plato y contó parte de su experiencia en ese terreno. Con su habitual buen sentido del humor, mientras mostraba cómo darle el toque final a la preparación, exclamó: “Decoración a marzo. Yo hice un curso de decoración de tortas, decoración de salado, nada”. De esta manera, dejó ver no solo su entusiasmo por la cocina, sino también algunos detalles del proceso creativo detrás de sus recetas.