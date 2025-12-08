El tenso cruce entre Eugenia Tobal y el Turco Husaín en MasterChef Celebrity: "Callate la boca"

La buena onda que rige en MasterChef Celebrity ayer se vio opacada por un difícil desafío que implicó la organización y el compañerismo de todos los concursantes. Con una única receta y la consulta de la misma por turnos, hizo que entre Eugenia Tobal y Claudio "El Turco" Husaín se viviera un tenso cruce que llevó al enojo de la actriz.

La estrategia del Turco Husaín que descolocó a los participantes

Con el correr de los días, la creación de los platos en MasterChef Celebrity implican concentración, templanza y mucha paciencia. Aunque se trate de una competencia individualista, entre el grupo de participantes se creó un buen ambiente donde las risas y las bromas están a la vista. Pero, a la hora de competir, el Turco Husaín dejó la amistad de lado e hizo confundirlos con los ingredientes.

Turco Husaín | Twitter

La propuesta de la noche era que todos hicieran el mismo plato: paté casero con confitura de frutos rojos, cebollas encurtidas, ensalada verde y unos grisines de aceite de oliva y yogurt. Pero, la complejidad se presentó cuando sólo había una sola receta. El exjugador ofició de una especie de portavoz y brindó mal los gramajes de los alimentos; una acción que estuvo premeditada para alterar el menú de sus rivales. "La competencia empieza hoy con el Turco", expresó Evangelina Anderson.

Al momento de presentar el resultado final, fue el exdeportista quien pasó al frente y sorprendió al jurado. Tal es así que hasta el propio Damián Betular exclamó: "Es una caricia al paladar". Asimismo, resaltó su técnica de tamizado -una información que se guardó- para suavizar al paté.

La maldad del Turco Husaín

Pese a que por todos los integrantes de MasterChef Celebrity el Turco Husaín es tildado de “Buen compañero”, en la última edición del programa de cocina se pudo apreciar que sacó a relucir su faceta más competitiva. Cuando fue el turno de Marixa Balli de demostrar sus dotes culinarios, Martitegui disparó: "Si lo hubieras tamizado (al paté) hubiese sido extraordinario, lamento que tus compañeros no hayan compartido esa información".

Eugenia Tobal | Twitter

Al momento de que Eugenia Tobal presenta su plato, las asperezas comenzaron a notarse con mayor intensidad. Si bien algunos se lo tomaron entre bromas y algunos sugestivos darditos, la actriz se vio visiblemente molesta cuando los chefs le criticaron el resultado final. En este marco, se excusó diciendo: “El Turco se lo guardó para él". Ante las insólitas explicaciones y justificativos de la intérprete sobre el emplatado y las proporciones de los alimentos, el ex River diciendo: "¿Ahí tengo la culpa yo también?".

Visiblemente molesta, lanzó: “Callate la boca Turco”, generando así un inesperado enfrentamiento entre ambos. Pero Wanda Nara intentó dejar en claro que eso formaba parte de una estrategia: "Arreglá tus cuentas con el Turco, yo creo que te debe una". "Tampoco criminalicemos el talento", exclamó sonriente y victorioso.

Este jugo gastronómico que propone MasterChef Celebrity comienza a despertar pasiones y cada detalle en la elaboración de los platos cuenta. Mientras el Turco Husaín juega al límite entre la honestidad, su derecho a reservarse información y sus estrategias para llegar a la gran final, otros -como es el caso de Eugenia Tobal- ven a esto como una traición y un movimiento por demás polémico. En pleno certamen, lo cierto es que quedó en claro que esto va más allá de una técnica y sabiduría en la cocina: el condimento extra es saber cómo hacer frente a rivales que tienen buena sazón y emplatados. Al parecer, el exfutbolista habría encontrado cómo posicionarse entre uno de los mejores sin la necesidad de ser un experto en la cocina.

NB