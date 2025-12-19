La idea para decorar el árbol de Navidad de Mica Viciconte que es tendencia estas fiestas

Las celebridades demostraron sus talentos para el diseño de interior en estas Navidades. Desde adornos maximalistas hasta un árbol "austero", las decoraciones variaron a lo largo de todos los famosos, destacando su estilo personal. Sin embargo, Mica Viciconte marcó una nueva tendencia para el icónico árbol, y mostró cómo puede estar acompañada por la elegancia, lejos de las clásicas bolas navideñas o guirnaldas de colores diversos.

Las navidades de Mica Viciconte

El tip ideal de Mica Viciconte para decorar el árbol de Navidad

Mica Viciconte no duda en darle un lugar especial al árbol de Navidad y la creatividad en su casa. Acompañada siempre de su hijo Luca, busca que la magia rodee la casa, al igual que los colores y las luces. Sin embargo, ella optó por ir a una decoración elegante, sin que se interponga con la idea original. Es por eso que tiró una idea perfecta a sus seguidores, y que mantiene con una de las tendencias más elegidas por los famosos en los últimos años.

En una historia de Instagram, mostró su enorme árbol de navidad, y a ella decorándolo junto a un vestido ceñido de seda. La elegancia y sofisticación se transmitía en cada punto de la imagen, pero sobre todo en la elección de moños, en lugar de las clásicas bolas navideñas. Las luces cálidas hacían que las cintas transparentes se destacaran sobre las ramas, al igual que el más importante en la punta del árbol, simbolizando la estrella. Al final, también se veían algunos regalos, envueltos en los mismos colores borgoña y dorado que las decoraciones, invitando al menor a sentir curiosidad.

Mica Viciconte y los moños

La China Suárez y Wanda Nara coincidieron con el moño navideño

Mica Viciconte no fue la única celebridad que optó por los moños para su árbol de navidad. Una de las pocas coincidencias que existen entre la China Suárez y Wanda Nara también las atrapó en las decoraciones de sus hogares. Una desde Turquía y la otra en la Argentina, ambas mujeres optaron por agregarles moños a sus árboles, dándole un toque elegante a los clásicos adornos brillantes que se roban las miradas de sus seguidores.

Los moños en la China Suárez y Wanda Nara

Los expertos en diseño de interiores destacaron la decoración de Mica Viciconte, quien impuso la tendencia del moño navideño para elevar su hogar. Entre la elegancia y la magia, la modelo demostró sus conocimientos, y lo combinó con el favorito borgoña que aparece sobre todo en estas fiestas de verano argentino. Los usuarios no tardaron en halagar su idea, y muchos destacaron que otras celebridades también la siguieron, imponiendo lo sofisticado y saliendo de lo tradicional.

