El look fashionista de tenista con el que Juliana Awada demuestra que puede usarse para diversas ocasiones

Juliana Awada es una apasionada de la moda y la actividad física. Por esta razón, lució un particular look durante un partido de tenis que deslumbró por completo a sus seguidores de las redes sociales. La ex primera dama apostó por prendas clásicas pero repletas de estilo.

El look total white de Juliana Awada para hacer su deporte favorito

Juliana Awada lució un look total white para disfrutar de un día al aire libre haciendo su deporte favorito: el tenis. La empresaria textil subió mediante sus historias de Instagram el outfit que eligió para pasar un rato con su grupo de amigas más íntimas y lo que llevaba puesto no pasó desapercibido.

Se trata de un conjunto compuesto por dos piezas: buzo liviano de manga larga con cierre frontal, de líneas limpias y corte relajado, y pollera tableada blanca. La primera aportó un guiño chic al look y reforzó su estilo clásico y atemporal mientras que la segunda sumó movimiento y frescura. Además, este ítem es un infaltable a la hora de practicar este pasatiempo.

Juliana Awada

Como calzado, Juliana Awada llevó zapatillas deportivas en tono claro, pensadas para el máximo confort en la cancha. Como accesorios, decidió apostar por sus clásicos anteojos de sol oscuros y un reloj metálico, los cuales terminaron de elevar el look, manteniendo su estética monocromática y minimalista.

Fiel a su estética, la esposa de Mauricio Macri demostró que el blanco absoluto sigue siendo sinónimo de elegancia deportiva: un estilismo simple, pulido y refinado. Asimismo, dejó en claro que se trata de prendas versátiles y en una tonalidad neutra que van perfectas para otros momentos descontracturados como paseos de fin de semana, viajes cortos o reuniones distendidas.

Juliana Awada en un partido de tenis con sus amigas.

"Último partido", escribió junto a la postal y a las pocas horas recibió una lluvia de "likes" y halagos por parte de las miles de personas que la siguen. De esta manera, el look fashionista de tenista con el que Juliana Awada demuestra que puede usarse para diversas ocasiones inspiró a sus seguidoras y se llevó todos los aplausos.

Ni ojotas ni sandalias: Juliana Awada lució el calzado ideal para el verano e impuso la tendencia

Juliana Awada apostó por el calzado chunky flat, la tendencia que se promete pisar fuerte este verano. A través de sus historias de Instagram, la empresaria textil subió imágenes de sus nuevos ítems y cautivó a sus dos millones de seguidores. Desde el living de su casa y luciendo un look casual chic, que incluyó un pantalón de jean recto con dobladillo en el ruedo, mostró su diseño y color.

Se trata de un calzado de cuero marrón con doble tira ancha, de líneas simples y terminación mate. Su modelo plano, robusto y minimalista responde a una estética funcional que viene ganando terreno en las últimas temporadas. Asimismo, su horma ancha y suela con volumen aportan comodidad sin perder estilo, lo que lo hace ideal para el día a día.

Juliana Awada lució el calzado ideal para el verano e impuso la tendencia

Esta elección de Juliana Awada forma parte de la tendencia chunky flat, la cual fusiona practicidad y modernidad. Además, esta propuesta se basa en calzados de apariencia sólida, con tiras amplias y estructuras pensadas para acompañar movimientos prolongados sin sacrificar elegancia. En versiones negras o marrones, su versatilidad permite combinarlas con pantalones de jeans, faldas denim, vestidos fluidos o incluso conjuntos de lino.