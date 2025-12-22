Juliana Awada abrió las puertas de su quinta y mostró "su lugar" emblemático de su lujoso hogar

Juliana Awada es una de las celebridades que más adoran los espacios abiertos y al aire libre, para poder conectarse con la naturaleza. Entre su huerta privada, su jardín de invierno y sus vacaciones en el sur de la Argentina, la ex Primera Dama practica sus actividades favoritas bajo el sol y en armonía. Es por eso que, en su quinta, decidió crearse un espacio que se volvió el más visitado por ella en todo momento. En sus redes sociales, abrió las puertas de "su lugar" emblemático y enamoró a todos.

Juliana Awada

"Su lugar": El emblemático espacio de Juliana Awada en su quinta

Juliana Awada es una conocida amante de la naturaleza y las actividades al aire libre. Uno de sus favoritos es la cosecha y el cuidado de las plantas que tiene en su casa o en su quinta, donde suelen pasar los fin de años en familia. En las últimas horas, decidió abrir las puertas de este hogar especial que construyó y mostró "su lugar" emblemático, donde explota sus gustos y se conecta aún más con la vida fuera de la ciudad.

En sus historias de Instagram, compartió fotografías de una choza moderna y minimalista, donde guarda todas sus herramientas de jardinería. La misma tiene paredes negras y lamparas de paja de la misma tonalidad, manteniendo su amor por lo elegante y delicado, como lo hace en su hogar, sin perder el toque campestre. Entre mesadas de madera y regaderas de metal, se apropió de su lugar que la ayuda a llevar a cabo su actividad favorita. Por último, el techo de vidrio le permite la entrada de luz natural, y una hermosa vista a sus árboles que la rodean.

El lugar especial de Juliana Awada

Amante de la jardinería: un día con Juliana Awada y Pomi Baker

En sus historias de Instagram, Juliana Awada mostró su llegada a su quinta privada, donde lo primero que hizo fue visitar "su lugar" emblemático y comenzar con la jardinería que le lleva calma y armonía a su vida. Sin embargo, ella no es la única fanática de conectarse con la naturaleza, y estuvo acompañada de su mamá, Pomi Baker. En diversas postales, mostró cómo juntas arreglaron algunas de las plantas, y su felicidad por relajarse con sus seres queridos.

El día al aire libre de Juliana Awada

Los seguidores de Awada no tardaron en destacar el hermoso lugar donde pasa fin de año, y cómo sigue buscando las conexiones con la naturaleza en todos sus ámbitos. Juliana Awada es una de las celebridades que siempre pone como prioridad una educación y pasatiempos al aire libre, para encontrar armonía y un momento de paz lejos de las grandes ciudades. Así llegó a tener una huerta, un jardín de invierno y hasta "su lugar" emblemático, donde guarda sus herramientas de jardinería.

