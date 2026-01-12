Qué dijo Mirtha Legrand sobre el rumor del romance entre Juana Viale y Mauricio Macri: “Conoce a mis nietos”

Mirtha Legrand se refirió a los rumores que involucraban a Juana Viale y Mauricio Macri, aportando claridad y dejando en claro su postura. La conductora habló de la relación de su nieta y del vínculo que el expresidente mantiene con su familia. Su intervención buscó cerrar la especulación y recordar que ambas familias se conocen hace años.

En los últimos días, se dio a conocer la separación del exmandatario y Juliana Awada, a poco más de 15 años de su casamiento. Mientras que los protagonistas confirmaron que su ruptura se dio de manera cordial, las suposiciones empezaron a señalar a “una reconocida actriz y conductora” como la tercera en discordia.

La versión surgió en el programa Duro de Domar (C5N), donde el periodista Franco Torchia aseguró que Juana Viale estaba involucrada en la separación de Mauricio Macri y la empresaria. “La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale”, reveló el periodista.

Ante estas declaraciones, Mirtha Legrand decidió pronunciarse públicamente y dejar en clara su postura al respecto. La diva de los almuerzos habló con Primicias Ya y negó de manera tajante la información difundida. “Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven”, afirmó, dejando en claro que su nieta mantiene una relación sentimental estable.

En este contexto, Mirtha Legrand fue categórica al desmentir la versión y reiteró que no hay nada cierto en lo que se dijo. “Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto”, expresó, buscando poner fin a las suposiciones.

Por su parte, la reconocida actriz destacó que Mauricio Macri mantiene un vínculo de conocimiento con su familia desde hace años, mostrándose siempre cercano y yendo a sus almuerzos cada vez que fue invitado. Pero buscó dejar en claro que no existe ninguna relación sentimental con Juana Viale.

