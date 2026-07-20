Cómo es la crianza multicultural de Cairo, el hijo de Eva De Dominici y Eduardo Cruz

Tras la final de Argentina contra España en el Mundial 2026, la familia de la actriz Eva De Dominici y Eduardo Cruz, el cantante y hermano de Penélope Cruz, vivió un momento emotivo que reflejó la riqueza de su crianza multicultural de su hijo Cairo. A pesar de estar separados, demostraron que el amor y la unión familiar trascienden cualquier diferencia, y el fútbol sirvió como un hermoso puente para celebrar la diversidad.

Eva De Dominici: “Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español…"

Justo en el instante previo al inicio del partido, Eva De Dominici compartió en su cuenta de Instagram una tierna foto en la que aparece con la camiseta de Argentina, portando orgullosa los colores de su país, mientras que Eduardo Cruz lucía la camiseta de España, mostrando su respaldo a la selección ibérica horas previas a la final de la Copa Mundial 2026.

En el centro, su pequeño Cairo llevaba una casaca española combinada con un gorro celeste y blanco que rendía homenaje a Argentina. La imagen capturó la esencia de una familia que celebra sus raíces y su amor por el fútbol, sin límites ni etiquetas.

Eva De Dominici y Eduardo Cruz con su hijo Cairo

En la publicación, la actriz que reside en Estados Unidos, expresó con cariño: “Cairito nació en Estados Unidos y es mitad argentino, mitad español… Hoy se celebra o se celebra… El pibito gana o gana”. La frase, acompañada de emojis de banderas y corazones, reflejaba el espíritu festivo y multicultural que caracteriza a Cairo, quien desde muy pequeño ha sido criado en un entorno donde se valoran ambas culturas.

Cairo, el hijo de Eva De Dominici con la camiseta de España y el gorro de Argentina

Este acto generó una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos seguidores aplaudieron la libertad con la que la familia permite que Cairo elija sus preferencias y se sienta parte de ambas naciones, otros no tardaron en expresar su desacuerdo. "Ponele la camiseta de Argentina", "Nueve meses en la panza para ponerle la camiseta de otro, "Ganó el hombre ahí, no va", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Eva De Dominici defendió a su hijo Cairo y respondió a las críticas en redes sociales

Frente a las críticas, Eva De Dominici salió en defensa de su hijo con un contundente mensaje. En sus historias de Instagram explicó que Cairo eligió vestirse como quiso y que, en su familia, se fomenta la libertad de sentirse representado por dos países. “Mi hijo se puso la camiseta de España y el gorro de Argentina porque así lo quiso y es libre de sentirse representado por dos países que forman parte de su historia, de la forma que él elija”, afirmó la artista.

Posteo de Eva De Dominici respondiendo a las críticas

Además, destacó la oportunidad única que tuvo Cairo de presenciar la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde pudo vivir en primera persona la disputa de las naciones de sus padres. "Tuvo la suerte de ver a los países de sus dos papás jugar una final del mundo en EE.UU, el país donde nació. Momento único y lleno de felicidad afirmó”, señaló y aclaró: “Si, lloré y putee como buena argentina porque no ganamos y tenía muchísima ilusión. Pero también, estoy feliz por mi hijo y su familia española”.

La historia de Cairo refleja la crianza y el respeto multicultural se convierten en valores fundamentales para Eva De Dominici y Eduardo Cruz. La final del Mundial, más allá del resultado, sirvió como escenario para que la actriz compartiera la libertad y veneración de su hijo hacía sus raíces.