Muna Pauls abrió su corazón y mediante dos publicaciones compartió el dolor que siente por la pérdida de un integrante de su familia. Fiel a su estilo, la joven de 17 años mostró su lado más personal y compartió un mensaje que conmovió a sus miles de seguidores.

La despedida de Muna Pauls a Groucho, su perro y amigo más fiel

Muna Pauls utiliza su red social de Instagram para compartir su pasión por la moda y amor por la música y su familia. Sin embargo, en esta ocasión, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls decidió contar una triste noticia que la golpeó de lleno. A través de dos posteos, la cantante reveló que su perro llamado Groucho falleció y lo despidió con un mensaje cargado de amor y tristeza.

Muna Pauls

La joven optó por palabras simples, pero cargadas de sentimiento, en las que dejó ver el lazo especial que los unía. En la primera historia que subió a su cuenta de Instagram, Muna Pauls compartió una foto en blanco y negro donde se ve al animal descansando, sostenido con suavidad por dos manos. Sobre esa imagen escribió conmovida: “Gracias por tanto Groucho. Vola alto amigo”. El texto estuvo acompañado de emojis que acentuaban el tono de despedida: un corazón rojo, una paloma blanca y unas pequeñas estrellas.

El conmovedor mensaje de dolor de Muna Pauls por la pérdida de su mascota

En medio del dolor, Muna Pauls reveló cuál era el tierno apodo que le decía a su perro fallecido

En la segunda publicación, Muna Pauls publicó un mensaje más personal y sentido. “Te amo para siempre, enojón”, expresó revelando el apodo, tan particular como afectuoso, que le decía a su perro Groucho. El mismo hace alusión al carácter que tenía su perro y a la complicidad cotidiana que compartían.

En la fotografía, la mascota aparece en el jardín, más precisamente bajo un árbol, de su casa mirando de perfil haciendo donde da la luz natural. Esta escena serena y tierna a la vez fue la elegida por la adolescente para despedirlo de manera pública en su red social. Como era de esperarse, sus posteos cosecharon el apoyo de sus seguidores, quienes pasaron por lo mismo en algún momento de sus vidas, y una ola de corazones.

El conmovedor mensaje de dolor de Muna Pauls por la pérdida de su mascota

Más allá de tratarse de una mascota, sus palabras dejaron en claro que Groucho ocupaba un lugar central en su vida: era parte de su historia, de su rutina y del corazón familiar. Por esta razón, quiso despedirlo de una manera muy especial con palabras repletas de sentimientos y con dos imágenes que ella misma le tomó con su celular.

Gastón Pauls también se mostró afectado por la muerte del animal. El actor reposteó la imagen en blanco y negro de su hija, y debido al rol fundamental que ocupó en la vida de sus hijos y el cariño que le brindó cada vez que lo veía, le dedicó una sentida frase. “Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos”, manifestó en su publicación.

De esta manera, el conmovedor mensaje de dolor de Muna Pauls por la pérdida de su perro Groncho, un ser querido que formaba parte de su familia, causó repercusiones en redes sociales, donde cientos de usuarios le enviaron mensajes de apoyo y cariño a la actriz en este difícil momento.