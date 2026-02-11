Muna Pauls apostó a un radical cambio de look con la tendencia veraniega para el cabello

Muna Pauls es una de las celebridades teens más observadas de las redes sociales, al ser la cara de diversas marcas de ropa. Es así como logra mantenerse en la tendencia y desplegar su amor por el fashionismo. Sin embargo, el verano invita a todos los famosos a arriesgarse con nuevos cambios y colores diversos. De esta manera, la hija de Agustina Cherri decidió unirse al favorito de la tintura de cabello, y realizó un radical cambio de look que terminó enamorando a todos.

Muna Pauls

El radical cambio de look de Muna Pauls: la tendencia del verano en el cabello

Muna Pauls es una de las it girls de las adolescentes que tiene bien marcado su estilo en la moda. Con colores oscuros y atuendos ceñidos al cuerpo, marca la sensualidad de la ropa moderna y urbana, dejando en claro su amor por la música y el estilo artístico. Sin embargo, el verano la invitó a que haga un cambio en su forma usual de lucirse, y fue así que decidió unirse a una de las tendencias más elegidas por las celebridades en el color de cabello, dándole la bienvenida a las altas temperaturas y jornadas bajo el sol.

En sus historias de Instagram, mostró el proceso en la peluquería, donde se mantenía su corte carré por los hombros, pero había decidido darle otro color a su usual cabello morocho. En conversaciones con su peluquero de confianza, apostó por el rubio tendencia, y lo colocó de manera que se sigan viendo sus raíces oscuras. "Hola, hola. Aparezco rubia", escribió emocionada. De esta misma manera, compartió una fotografía del look final y agregó: "Yo estoy feliz. ¿Les gusta?".

El radical cambio de look de Muna Pauls

El rubio: la elección del verano de las celebridades

Muna Pauls no fue la única de las celebridades que decidió apuntar por el pelo rubio, en la temporada de verano. Mica Tinelli, Sofi "La Reini" Gonet y Sabrina Rojas fueron solo otras de las famosas que mostraron su cambio de look en redes sociales, y abrieron una nueva tendencia. Con largas jornadas en la playa y las altas temperaturas, las mujeres demostraron que vuelve el rubio para el cabello, y se robaron los halagos de sus seguidores y expertos en la moda.

El rubio, la tendencia del verano

Muna Pauls suele marcar tendencia en la ropa y con sus presentaciones en vivo. Sin embargo, ahora apostó por un radical cambio de look y aseguró la tendencia del rubio en el cabello durante la temporada de verano. Sus seguidores no dudaron en halagarla y los comentario alrededor demostraron el amor por su nueva apuesta fashionista. La hija de Agustina Cherri volvió a consagrarse una it girls en las redes sociales, y una influencia de la moda.

A.E