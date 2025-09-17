Quién es el jugador de vóley que habría conquistado a Laurita Fernández

Laurita Fernández estaría atravesando una nueva etapa sentimental con un jugador de vóley profesional que la habría conquistado tras su separación de Claudio “Peluca” Brusca. Los rumores empezaron a crecer en las últimas semanas y desde entonces se multiplicaron las versiones sobre encuentros y coincidencias entre ambos.

El jugador de vóley con el que Laurita Fernández habría iniciado una nueva relación

La información fue compartida por el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre Live, donde detalló: “Me cuentan del entorno de la famosa que está en algo con un jugador de vóley llamado Nicolás Lazo”. Según explicó, se trataría de un vínculo reciente, sin formalidades, que podría estar en sus primeras etapas. “Es un chongueo de invierno hasta ahora”, expresó.

En la misma línea, el periodista recordó que anteriormente había mencionado a Lolo Martínez, un surfer con quien Laurita Fernández habría tenido contacto, pero aclaró: “Nunca más se habló de este surfer que, según tengo entendido, mantiene el vínculo con la conductora, pero ahora se suma alguien”.

Sobre Nicolás Lazo, Juan Etchegoyen comentó que es un jugador de vóley que pertenece al club Ciudad de Buenos Aires y tiene un gran presente en el deporte. “Me dicen que Nicolás ya la vio dos veces en el teatro. Se vieron por lo menos una vez en el departamento de él, me dicen, y también lo que me aseguran es que él está reenamorado de Laurita”, agregó.

Para contrastar la información, el presentador se comunicó directamente con el deportista: “Hablé con Nico hoy y él me desmiente conocer a Laurita”. A pesar de esa respuesta, el periodista sostuvo: “A esta hora se sigue en redes sociales y me dicen todo lo que te cuento, pero vamos a esperar a ver si prospera esto. No imaginen formalidad, por ahora”.

Desde su separación, Laurita Fernández evitó referirse públicamente a su situación sentimental. En sus apariciones, prefirió enfocarse en sus proyectos laborales, que incluyen teatro, televisión y conducción. Su estilo de comunicación suele ser directo y profesional, sin dar lugar a especulaciones sobre su vida privada.

El nombre de Nicolás Lazo aparece como una posible nueva figura en su entorno, aunque todo indica que se trata de un acercamiento reciente. Por el momento, no hay imágenes ni declaraciones que confirmen el romance, lo que se conoció proviene de fuentes cercanas a la artista.

