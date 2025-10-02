Escándalo con los Martín Fierro 2025: el insólito error en la estatuilla de Susana Giménez que levanta sospechas

La última edición de los premios Martín Fierro 2025 dejó mucha tela para cortar. No sólo por las polémicas declaraciones de Susana Giménez al recibir el premio como Mejor Conductora Feminina donde afirmó que no va a realizar más televisión, por lo que las próximas estatuillas serán destinadas a futuras generaciones. Ante esto, Verónica Lozano habría criticado al jurado de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) por no “repartir mejor” los votos. Consultada sobre estas quejas públicas, la diva de los teléfonos arremetió: “Si me lo dan, es porque me lo merezco”. No obstante, la longeva conductora vuelve a estar en el centro de la escena pública ya que su trofeo tendría mal impresa la categoría por la que fue galardonada.

Susana Giménez | Twitter

El insólito error en la estatuilla de Susana Giménez

Este jueves en Intrusos (América TV) analizaron este duro cruce entre Verónica Lozano y Susana Giménez luego de que la histórica presentadora televisiva gane la nominación como Mejor Conductora Femenina. “¿Vos viste lo que mostró ayer A La Tarde (América TV)?”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich abriendo el debate en el panel. “Mostraron la estatuilla que recibió Susana que dice: Premio a los Martín Fierro a la Televisión Abierta Innovación Televisiva”, reveló el periodista ante la escucha atenta de sus compañeros.

“La plaqueta estaba hecha para otra cosa y después… ¡Otro papelón más!”. Acto seguido, Adrián Pallares preguntó con ironía: “¿Ese premio se lo mostraron en A La Tarde frente a Luis Ventura (presidente de APTRA) quien dijo que ese premio no existía? Seguro fue porque Luis no estaba”.

La dupla periodística siguió analizando este insólito error en la chapa que describe el motivo de la premiación. “Premio a la innovación por La Mary (película protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón)”, contó Lussich. Pero, fiel a su estilo ácido, añadió: “¿Cómo pueden hacer algo tan trucho que era para una cosa y después es para otra?”, exclamó mientras puso en duda la veracidad del reconocimiento: “¿Quién la votó a Susana para el premio?”. “¡Esto es un Escándalo!”, volvió a decir mientras mostraba en primer plano la captura de pantalla donde se veía el trofeo con la impresión en cuestión.

En este marco, el panel enfatizó en preguntarse por el destino de la verdadera estatuilla, mientras Paula Varela agregó: “Un mail a Ventura para preguntarle dónde está”. Hasta el momento, desde la organización del glamoroso evento llevado a cabo en el Hotel Hilton ni su presidente se han pronunciado al respecto de este insólito episodio la estatuilla otorgada a la presentadora.

Estatuilla de Susana Giménez | Captura de pantalla de Intrusos (América TV)

De esta manera, nuevamente los Martín Fierro vuelven a estar en el centro de la polémica tras las críticas en cuanto al sistema de votación, organización y la transparencia del evento que ya es un clásico en la televisión argentina. Por su parte, Susana Giménez mostró que sigue estando a la altura de sus pares televisivas y que su paso por Telefe sigue dando frutos y reconocimientos tanto del público como de los analistas que confirman el jurado de APTRA.

NB