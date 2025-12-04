Alex Pelao fue eliminado de MasterChef Celebrity y estallaron los memes

MasterChef Celebrity despidió a otro participante, durante la gala del 3 de diciembre. Alex Pelao fue el eliminado del certamen de cocina, y, entre lágrimas, agradeció al jurado y a sus compañeros por tanto aguante. Sin embargo, como siempre, las redes sociales se llevaron el protagonismo al expresar sus reacciones con los mejores memes. Entre tristeza, emoción y sentimientos de injusticia, los usuarios estallaron ante la noticia y viralizaron los chistes al respecto.

Alex Pelao, séptimo eliminado de MasterChef Celebrity

Los memes de la eliminación de Alex Pelao en MasterChef Celebrity

Alex Pelao se volvió el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity. El humorista tuvo un recorrido lleno de altibajos, pero repleto de risas y diversión con sus compañeros y el jurado. Desde el comienzo, se caracterizó por imitar a cada uno de los cocineros expertos y la conductora, mientras que cocinaba sus platos y se conectaba con nuevas recetas. Sin embargo, en varios momentos estuvo en la cuerda floja a punto de ser eliminado.

Finalmente, este miércoles 3 de diciembre, se despidió de todos y los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos de sus fanáticos se mostraron tristes por su despedida, pero recordaron que podría haber una etapa de repechaje en un futuro y pidieron por su regreso inmediato. Mientras que otros celebraban, ya que Marixa Balli pudo seguir un tiempo más en el certamen, los recuerdos del paso del humorista tomaron importancia entre los memes.

La tristeza de los usuarios al despedirse de Alex Pelao

Alex Pelao sorprendió a todos al abrir su corazón en su despedida del programa. Durante sus últimas palabras, admitió haber sufrido transtornos alimenticios en su vida y expresó cómo el programa le cambió la vida. "Estoy muy agradecido por todo. Más allá de todo lo que es el programa, es muy emocionante el vínculo que se va generando con la comida, algo que siempre tuve muchos problemas por transtornos alimenticios. Yo lo capitalizo en eso y ni hablar del grupo hermoso", expuso.

Esto llevó a que muchos usuarios en redes sociales se emocionaron con sus palabras y lloraron junto al humorista. Alex Pelao se volvió de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity, a pesar de sus altibajos al momento de presentar los platos. Marixa Balli tuvo una nueva oportunidad dentro del certamen para mostrar una mejoría en sus comidas, por elección del jurado. El programa cada vez se vuelve más exigente, y las celebridades comienzan a sentir la tensión en medio de la felicidad y diversión de cada día.

