El drama de Daniela Celis que afecta a sus hijas: “Una mochila de culpa”

Desde que Thiago Medina tuvo aquel trágico accidente de moto que casi le cuesta la vida, Daniela Celis se convirtió en el único sustento económico de su familia. Mientras el influencer se está haciendo cargo de las tareas de cuidado de las pequeñas Laia y Aimé, la modelo lleva a cabo su carrera cumpliendo compromisos laborales que la llevan a mantenerse alejada de las niñas. En las últimas horas, abrió su corazón en su cuenta personal de Instagram y contó el drama que afecta de lleno a sus hijas.

Daniela Celis a corazón abierto

Las redes sociales se transformaron en un canal de descarga para Daniela Celis donde puede hablar sin restricciones acerca de los pormenores de su vida. En esta oportunidad, la panelista habló de su maternidad y expuso el drama al que se enfrenta cada vez que tiene que despedirse de sus hijas para asistir a sus compromisos laborales.

Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas, Laia y Aimé | Instagram

Culpa, ansiedad y carga emocional forman parte del eje transversal que atraviesa a la creadora de contenidos cuando debe irse a trabajar. Tras anunciar su viaje de cinco días a Pinamar, confesó la angustia que le genera despegarse de las gemelas. “Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga, de todo, de hacer videollamada todos los días, cómo van a estar después sin las videollamadas”, comenzó diciendo en su perfil de la famosa red social de la camarita.

En este marco, la ex Gran Hermano reveló que es la primera vez que va a estar distanciada geográficamente de las nenas: “Me cuesta porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”. Ante la catarsis en la web, también se animó a brindarse un día de relax fuera de la maternidad y de los compromisos.

Daniela Celis y su hija | Instagram

La reflexión de Daniela Celis

Daniela Celis logró imponerse en el ambiente del espectáculo y es uno de los rostros más requeridos para las principales marcas y empresas. Cada participación es tiempo que le quita a sus hijas. Sin embargo, reconoció que es un camino que se está trazando para crecer y potenciar su imagen persiguiendo sus sueños. “Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para yo misma decir ‘estoy fuera de casa para trabajar’ y no me estoy permitiendo dejarme un día de descanso. Pero son mis fantasmas”, sostuvo.

Ante estas declaraciones, buscó el apoyo y el reconocimiento de sus más de 2,6 millones de seguidores, sobre todo en aquellas mamás que están transitando sentimientos similares a los de ella. “¿A ustedes también les pasa? ¿Cómo manejan esto? ¿Es normal?”, concluyó animándose a pedir consejos para habitar estas sensaciones encontradas.

Daniela Celis reconoció que es una “bendecida” por poder trabajar de lo que quiere con reconocidas marcas y en programas de renombre. Pero, el hecho de tener que equilibrar su maternidad con su trabajo, a veces termina con grandes frustraciones como el no poder compartir más tiempo con las gemelas Laia y Aimé. Por su parte, en otro video que difundió minutos previos confesó que tuvo que recurrir a una tarotista "de confianza" para que la ayude a entender y a ordenar su vida como mamá y mujer, dejando en claro su espíritu de búsqueda para crecer como profesional y como madre.

NB