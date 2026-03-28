La tragedia que marcó a Palito Ortega: el día de su debut, su hermana murió en un accidente

Palito Ortega conmovió a los televidentes al abrir su corazón en una reciente entrevista, en el marco de su tour "Por siempre Palito Ortega". El cantante recordó que el día que debutó en los escenarios, su hermana falleció de manera trágica. Esa mezcla de sentimientos se hizo presente una vez más en medio de la nota y el momento no pasó desapercibido para sus fanáticos.

La sinceridad de Palito Ortega al hablar de su exitosa carrera

Palito Ortega protagonizó un momento de profunda emoción durante una entrevista en Mediodía Noticias (eltrece), donde repasó su carrera y recordó uno de los episodios más duros de su vida: su debut artístico, atravesado por la trágica muerte de su hermana en un accidente.

La charla fue conducida por Nazarena Di Serio, quien compartió sus sensaciones tras el encuentro. “Yo fui en busca de una nota para hablar de esta gira despedida, por así decirlo, porque ‘Palito por siempre’ es cómo se llama la gira, y me encontré con una charla y un aprendizaje muy grande”, expresó la periodista.

Palito Ortega

En ese contexto, Palito Ortega explicó el espíritu de su tour: “En realidad el propósito de la gira es, el país es grande y es muy difícil despedirse desde un escenario. Yo digo que a la provincia que vamos, nos despedimos de esa provincia, ya no volvemos. Y es un poco lo que estamos haciendo, ya lo venimos haciendo”.

Ante la consulta de si siente melancolía cuando se baja del escenario, Palito Ortega se mostró sincero: “Y, un poco sí, porque yo no hice otra cosa en la vida. No es fácil llegar y quedarse en el pensamiento, en la historia de la gente". Asimismo, agregó sobre su extensa trayectoria en la industria musical: "Yo tuve la suerte de escribir mis propias canciones, y tal vez eso haya sido un elemento a favor, que no esperara que llegue un éxito de afuera para hacer la versión acá".

Palito Ortega

Luego, manifestó que tampoco "esperaba de otro autor" la letra de alguna canción y que siempre se encargó de ser el propio autor de sus temas, los cuales alcanzaron un gran éxito. "Ese fue un punto a favor para prolongar una carrera”, aseguró.

El fuerte relato de Palito Ortega sobre el día que debutó en la música

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando Palito Ortega rememoró el inicio de su camino artístico. “Mi debut fue una cosa que me marcó para toda la vida y me pregunté ‘¿por qué pasó esto?’. Yo tengo una hermanita que iba al colegio y la atropelló un ómnibus. Y falleció el mismo día que yo debutaba acá como Palito Ortega. Y eso quedó grabado en mí como una… (se emociona). Me acuerdo y todavía me da mucha tristeza”, relató conmovido.

Acto seguido, Palito Ortega profundizó en ese dolor que aún lo acompaña: “Tal vez es la tristeza más grande, porque yo le cantaba a la chiquita. Le puse a mi hija Rosario por ella, se llamaba Rosarito". Y continuó: "La vida está hecha de circunstancias difíciles, de aplausos, de indiferencias, tiene todos los matices".

Por último, reflexionó: "El asunto es ver dónde querés ir, somos un poco lo que hicimos y, resumiendo, creo que lo mejor que me pasó en la vida no son solo los buenos amigos que he tenido o mi carrera artística, sino mi familia”. De esta manera, Palito Ortega dejó al descubierto su costado más íntimo y se refirió a la trágica muerte de su hermana, la cual marcó para siempre el día de su debut.