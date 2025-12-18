Guillermina Valdés: “Mi hermanito se murió al lado mío”

Guillermina Valdés sorprendió al abrir una de las puertas más profundas de su historia personal. En una entrevista íntima con Ernesto Tenembaum para el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, la actriz y empresaria habló de un episodio familiar que permaneció en silencio durante años y que recién pudo conocer en la adultez. Se trata de la muerte de su hermano menor, un hecho del que se enteró cuando tenía 27 años y que resignificó muchos aspectos de su vida emocional.

La revelación impacta no solo por la crudeza del relato, sino también por el tiempo que pasó sin poder nombrarlo. “Mi hermanito se murió al lado mío”, contó, explicando que se trató de un caso de muerte súbita. Durante su infancia y juventud, Guillermina creció sin saber que había convivido con esa pérdida desde el comienzo.

Guillermina Valdés

Guillermina Valdés y el secreto familiar que salió a la luz

Según relató, la historia salió a la luz casi de manera accidental, en una charla familiar muchos años después. Fue entonces cuando entendió que había existido un hermano del que nadie hablaba. “Había algo en mí que era complejo, como algo tapado, muy fuerte”, expresó, al reflexionar sobre cómo ese silencio influyó en su manera de vincularse y de habitar ciertas emociones.

Guillermina también se refirió con empatía a su madre, quien era muy joven cuando atravesó esa pérdida. Lejos de señalar responsabilidades, explicó que cada uno hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. “Nadie quería hablar del tema”, recordó, entendiendo que el silencio fue una forma de supervivencia familiar.

Guillermina Valdés y el proceso de poder poner en palabras el dolor

Con el paso del tiempo y a través de la terapia, Valdés logró ponerle nombre a ese duelo tardío. Contó que no existen fotos ni recuerdos materiales de su hermano, pero que aun así pudo empezar a construir un vínculo simbólico con esa historia. “Puedo hablar de él”, dijo, destacando la importancia de haber podido conversar el tema con su madre antes de hacerlo público.

Al compartir este relato, Guillermina Valdés también dejó un mensaje sobre la necesidad de revisar los silencios familiares y de animarse a hablar de aquello que duele. Su testimonio no busca shock ni exposición, sino comprensión. En ese gesto íntimo, la actriz mostró una vez más que poner en palabras lo no dicho puede ser el primer paso para sanar.