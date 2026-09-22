Denisse González reveló detalles de la enfermedad que padece: “Es muy particular”

La exparticipante de Gran Hermano, Denisse González, compartió detalles inéditos sobre su batalla contra una enfermedad que la mantuvo en vilo durante varias semanas. La joven, que pasó por dos internaciones y momentos de incertidumbre rompió el silencio y contó todo sobre su estado de salud.

Denisse González contó de qué se trata su enfermedad

Desde que fue internada por primera vez, Denisse González publicó todo su proceso en redes sociales, incluso cuando estuvo internada, pero sin dar detalles específicos acerca de su diagnóstico. Fue en una entrevista para el programa “La Mañana con Moria” (El trece), donde la influencer contó el problema médico que padece.

Denisse González//Instagram

“Es una enfermedad muy particular, pero lo que tengo entendido les pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó", contó la exparticipante de Gran Hermano.

La púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico destruye las plaquetas, las células responsables de la coagulación sanguínea. González describió con sencillez y claridad qué implica vivir con esta condición: "Cuando vos te cortás, automáticamente las plaquetas se juntan en tu cuerpo y hacen de taponcito para controlar las hemorragias".

Sin embargo, en su caso, la patología la llevó a niveles alarmantes de plaquetas bajas, llegando a tener solo mil. "Al mínimo contacto o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar, entonces yo corría riesgo de tener una hemorragia interna", relató.

Denisse González//Instagram

El diagnóstico, que llegó tras un control médico de rutina, le cambió la vida de manera abrupta. "Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada", recordó. La gravedad de la situación la llevó a experimentar momentos de mucho temor, especialmente cuando llegó a niveles tan bajos de plaquetas. "Estaba en un estado de riesgo, entonces no me podía ni siquiera lavar los dientes", afirmó. La posibilidad de sufrir un sangrado intracerebral fue una de las principales preocupaciones de Denisse durante ese período.

Tras varias internaciones, González confirmó que actualmente se encuentra estable, aunque admite que el proceso emocional aún la afecta. "Es muy raro cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar", expresó y agregó: "Estoy muy sensible. Me hace mal verme así. Yo sé que tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad".

Denisse González anunció que hay un tratamiento para su enfermedad que está funcionando

Durante la charla con Moria Casán, Denisse González reveló que el proceso de tratamiento ha sido arduo, pero tras probar cuatro diferentes terapias, parece haber encontrado la adecuada: "Aparentemente están funcionando. De acá salgo y me voy al laboratorio, así que vamos a ver cómo van esas plaquetas".

Denisse González junto a su novio Bautista Mascia en el hospital//Instagram

En este difícil momento, la influencer indicó que el acompañamiento de Bautista Mascia, a quien conoció en la casa de Gran Hermano, ha sido un pilar importante. "Estamos juntos desde que salimos de la casa. En diciembre se cumplen tres años desde que lo conocí. Es un hombre con todas las letras y fue mi felicidad, mi rayito de luz ahí en esa clínica internada", relató y destapó: "Siempre decía que yo estaba un día más cerca de la curación".

Sobre la incertidumbre que aún la acompaña respecto a su evolución, Denisse fue clara: "Hay que trabajar el hecho de que nosotros no podemos controlar la vida. Yo no sé si me voy a curar, yo no sé si me voy a tener que medicar toda la vida, si dentro de un mes me curo, si mañana me voy a curar". A pesar de ello, su filosofía de vida se mantiene positiva: "El cuerpo humano es muy extraño, hay que saber entenderlo y aprovechar la vida, vivir y ser felices".

Denisse González continúa bajo tratamiento médico, dándole batalla a su problema y enfocada en su bienestar. A pesar de su estado de salud, la joven no abandonó sus actividades en redes sociales no solo visibiliza sobre su enfermedad, sino que también, sigue trabajando como influencer centrada en moda, makeup y posando para distintas marcas.