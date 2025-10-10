Marta Fort es una de las nuevas referentes de moda de las redes sociales. Seguida por casi un millón de personas en Instagram y querida al igual que su padre Ricardo Fort, la influencer causó muchas sensaciones en las últimas horas por su particular posteo. Y es que, a través de su red social, se mostró entrenando y mencionó a su preparadora física, quien es, nada más ni nada menos, una persona que fue muy cercana a su papá. Como era de esperarse, los fans del empresario fallecido se dieron cuenta y no dudaron en emocionarse.

Marta Fort mostró cómo entrena y el detalle de quién es su preparadora física emocionó a los fans de Ricardo Fort

Marta Fort cosechó el reconocimiento y cariño de su papá Ricardo Fort. Muchos de los usuarios de las redes también coinciden en que la modelo heredó su voz y sus rasgos físicos. Por esta razón, cada coincidencia que la une a él genera una gran repercusión. Tal es el caso de su reciente posteo en sus historias de Instagram, donde la joven reveló que su entrenadora es Marcela Villagra, quien supo llevar los entrenamientos del mediático fallecido en 2013.

Marcela Villagra, esposa de Tito Esperanza, quien fue guardaespalda de Ricardo Fort, también mantuvo una estrecha relación de amistad con el empresario y se hizo conocida por acompañarlo en cada uno de sus proyectos artísticos como cuando fue participante y jurado del Bailando por un sueño.

Marta Fort

"Primera semana de preparación para el verano", escribió Marta Fort junto al clip que la muestra haciendo sentadillas sumo en un gimnasio y luciendo un conjunto deportivo súper trendy en color amarillo y con diseño seamless. En la video también se puede ver que su hermano Felipe se acerca en un momento a tocarle el hombro y desconcentrarla de su rutina. Por lo que la influencer comentó: "No puede faltar el pesado de mi hermano al final".

En su publicación, mencionó la cuenta de Marcela Villagra y así fue como sus seguidores se dieron cuenta que se trataba de la misma mujer que trabajó y compartió muchos momentos con su padre Ricardo Fort. La entrenadora reposteó la filmación de Marta y expresó su cariño por los mellizos de su gran amigo. "Los quiero", escribió junto a un emoji de corazón blanco.

Los usuarios de las redes no dudaron en comentar y dejar sus likes al ver que Marta Fort y Marcela Villagra siguen unidas, tanto es así que la profesora de educación física la ayuda a ponerse en forma y cuidar su bienestar integral. Cabe recordar que en una entrevista con Héctor Maugeri para Caras +, la heredera de FelFort contó que siente cerca a su papá en todo momento. “Siempre sentí su energía y obtuve algunas señales de él”, expresó.

Y aseguró a corazón abierto: “En algunas situaciones, en las que siento que necesito algún tipo de guía o una opinión, porque estoy triste o confundida con algo, le pregunto a él si está bien lo que estoy haciendo o qué me diría él. Pienso mucho cómo actuaría él en algunos casos”.

De esta manera, Marta Fort mostró, mediante su cuenta de Instagram, cómo entrena y el detalle de que su preparadora física es Marcela Villagra emocionó a los fans de Ricardo Fort ya que la mujer se dio a conocer en los medios como su íntima amiga y personal trainer.