El look comfy y minimalista de Juliana Awada para recibir el 2026

Juliana Awada recibió el 2026 con un look comfy y minimalista frente a la montaña, en un escenario que combinó estilo relajado y contacto con la naturaleza. El comienzo del año la encontró entre paisajes de campo y actividades al aire libre, en una jornada que reflejó armonía y sencillez.

En las últimas horas, la empresaria compartió en sus redes sociales distintas imágenes que la mostraban disfrutando de actividades al aire libre. Sus seguidores destacaron su estilo cómodo en sintonía con el entorno y con la tranquilidad de los primeros días de enero. Su atuendo fue uno de los detalles que más impactaron por su simpleza.

En esta ocasión, Juliana Awada se declinó por una camisa de jean que llevó como cobertor de malla, acompañada por un short de jean con aperturas que completaba el conjunto. El outfit se complementó con lentes de sol y un sombrero beige, piezas que reforzaron la estética relajada y práctica para disfrutar del campo.

La combinación de estas piezas reflejó una estética comfy y minimalista, donde cada prenda cumplió una función clara, manteniendo su característico estilo. Su look se alineó a la perfección con el entorno. El resultado fue un estilo relajado, pensado para acompañar actividades al aire libre y momentos de descanso.

Juliana Awada disfrutó del primer día del año con actividades al aire libre

En las imágenes que Juliana Awada compartió en su Instagram también se pudo apreciar que su inicio de año estuvo repleto de actividades en la naturaleza. Con mate y un libro en mano, disfrutó de un entorno natural, lejos de la rutina urbana. El inicio de 2026 la encontró entre paisajes de montaña con un atuendo que acompañó la serenidad del lugar.

En una de las fotos se la vio practicando remo en un lago cercano a su casa del sur, una actividad que combina ejercicio físico con contacto directo con la naturaleza. Horas más tarde, compartió otra postal en la que aparecía jugando al golf, disciplina que suele formar parte de sus rutinas en el sur.

En este contexto, Juliana Awada también compartió un video que reflejó el paisaje natural en el que recibió el nuevo año. Las imágenes mostraron un paisaje de campo rodeado de montañas, enmarcando la serenidad del lugar. La empresaria acompañó su video con la frase “1 de enero 2026 Agradecida siempre”.

