El desgarrador mensaje de Thiago Medina para sus hijas en medio de su recuperación: "No me quería ir"

El pasado viernes 19 de septiembre, la vida de Thiago Medina cambió por completo: un terrible accidente lo puso al borde de la muerte. Tras haber estado internado en terapia intensiva mediante un coma inducido y con complejas operaciones para salvar sus órganos vitales, el exparticipante de Gran Hermano volvió a su hogar, donde mantiene una estricta recuperación. En las últimas, compartió un desgarrador mensaje para sus hijas en medio de su recuperación: “No me quería ir”.

Las palabras de Thiago Medina a un mes y medio del accidente

Este fin de semana, Thiago Medina abrió su corazón ante sus más de 1,6 millones de seguidores, donde realizó un conmovedor posteo para sus hijas Laia y Aimé. “Gracias a dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas, ellas son la razón de vivir”, comenzó diciendo la expareja de Daniela Celis mientras posaba sentado en el sillón de su living con las niñas -una de cada lado- en sus regazos.

Thiago Medina y sus hijas | Instagram

Acto seguido, exclamó sumamente conmovido: “Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder pasar todo lo que pasé. No me quería ir sin verlas crecer son la razón de mi felicidad las amo con todo mi corazón”. Asimismo, aprovechó este post para agradecerle a todos aquellos que pusieron en sus oraciones su nombre para su recuperación. “Gracias a todos los que rezaron por mí”, concluyó. Estas imágenes, en cuestión de horas, superaron los más de 100 mil likes y recabó decenas de comentarios.

Por su parte, en la escena, no sólo se ve al flamante papá con sus herederas, sino también el emblemático cuadro donde se lo ve junto a "Pesatañela" sosteniendo cada uno a las gemelas. Ese retrato, de tamaño considerable- había estado en tela de juicio tras las idas y vueltas de los ex GH. Al parecer, se ve que la decisión final -al menos por ahora- es conservarlo colgado en uno de los espacios más transitados y significativos del hogar.

Thiago Medina y sus hijas

Las reacciones de los seguidores de Thiago Medina

Mientras algunos celebraban la aparición pública de Thiago Medina junto a las menores, otros cuestionaron la actitud de no nombrar a Daniela Celis en su descargo. Por tal motivo, los cibernautas no titubearon y le reclamaron este detalle que por alguna razón omitió. Frases como: “Daniela rezo mucho por vos, prendió velas, estuvo de acá para allá, te fue a ver todos los días. Gracias a ella también”, “¿Thiago por qué nunca escribís nada por Daniela? Ella pese a todo te cuido, y rezo por vos a más no poder… ¡es una gran mujer!”, y “Valorá la compañera hermosa que te acompañó”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios.

Thiago Medina y sus hijas | Instagram

Pese a las críticas y al descontento de quienes están en cada detalle de la relación de los jóvenes para tener motivo de debate en las redes, lo cierto es que Thiago Medina afronta su recuperación rodeado del amor más puro acompañado de sus hijas, quienes adoran a su papá demostrándole su cariño mediante su ternura e inocencia.

NB