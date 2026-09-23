El divertido gesto de Rodrigo De Paul con sus hijos Fran y Bauti: cambió su short por pedido de ellos

Desde que tomó la decisión de acompañar a su amigo Lionel Messi en el Inter Miami, Rodrigo De Paul (32) se adaptó rápidamente a las características de la liga norteamericana. Y en su segunda temporada con Las Garzas, el “Motorcito” conquistó ya dos títulos, la MLS Cup el año pasado y ahora la Leagues Cup contra un adversario de fuste como los mexicanos de Cruz Azul.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi en el Inter Miami.

El pedido de Fran y Bautista a su papá, Rodrigo De Paul

Además de contar con el apoyo in situ de su pareja Tini Stoessel, el futbolista disfrutó la presencia en la cancha y en los festejos de sus dos hijos, Francesca (7) y Bautista (5), quienes ingresaron al césped al final del partido para abrazarse con su padre y posar con la copa ganada.

Rodrigo De Paul y sus hijos.

Tras ese encuentro, Rodrigo De Paul cedió ante el pedido de sus hijos y cambió su pantaloncito rosa por sendos carteles-caretas con los rostros de él y de Tini, un gesto que delató la debilidad que siente por sus herederos.