El pacto y la traición que terminó con la amistad de la China Suárez y Lali Espósito

La ausencia de la China Suárez en el recital de Lali Espósito en Madrid no pasó desapercibida. Aunque la actriz se encontraba en la ciudad junto a Mauro Icardi, decidió no asistir al show, lo que alimentó rumores sobre una fuerte interna entre las ex amigas.

Mauro Icardi y la China Suárez

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el distanciamiento se originó a raíz de una fotografía de Lali junto a Wanda Nara. Esa imagen, que Lali compartió sin imaginar el impacto que tendría, habría molestado profundamente a la actriz. Cuando un amigo en común intentó mediar para que se reconciliaran, la China Suárez fue tajante: “Prefiero quedarme en el hotel con Mauro, no me interesa volver a tener esa relación”.

La última pelea entre la China Suárez y Lali Espósito

“Esa fotito fue la última pelea. Lali la reposteó y la nipona se ofendió”, aseguró Yanina Latorre tras la polémica foto con Wanda Nara. De acuerdo con la conductora, cuando la China Suárez le reprochó la publicación, Lali le respondió con dureza: “Te banqué cuando arrancó el wandagate, te repostee tu tema cuando te lanzaste a cantar, y ahora me venís con esto. Andá a cag..”.

Lali Espósito y Wanda Nara

La pelea marcó el cierre de una amistad que había nacido en los pasillos de Rincón de Luz y se había mantenido durante años con pactos de lealtad y complicidad. Pero las diferencias, los nuevos entornos y las susceptibilidades propias de la exposición pública terminaron pasando factura.

El fantasma de Wanda Nara

El vínculo de Lali con Wanda Nara fue, según allegados, uno de los factores que más incomodó a la China Suárez. Yanina Latorre aseguró que la actriz está muy pendiente de todo lo que hace la empresaria y que “si algún conocido sube algo con ella, llama y los trata de traidores”.

China Suárez

Hoy, tanto la China Suárez como Lali Espósito siguen caminos separados. Lo que alguna vez fue una amistad inquebrantable se transformó en distancia y silencio, sellando el final de una historia marcada por lealtades rotas y una traición que ninguna parece dispuesta a perdonar.