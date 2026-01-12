La China Suárez marcó tendencia en Estambul con un outfit de cuero y guiños rock

La China Suárez volvió a demostrar que la moda es una extensión natural de su personalidad. Esta vez, lo hizo desde Estambul, ciudad en la que se encuentra disfrutando de unos días junto a su hija Rufina Cabré. Madre e hija aprovecharon las bajas temperaturas para realizar una de las actividades más típicas del invierno europeo: patinar sobre hielo.

La China Suárez con un look total cuero

Lejos de optar por un estilismo básico, la actriz eligió un outfit con fuerte impronta rock que no pasó desapercibido. En un contexto nocturno y con clima frío, la China Suárez apostó a un conjunto potente, alineado con el street style europeo, que rápidamente se volvió foco de miradas y comentarios en redes sociales.

Un total look de cuero

El eje del estilismo de la China Suárez fue un total look de cuero negro con estrellas blancas, una combinación que remite al rock clásico y al mismo tiempo dialoga con las tendencias actuales del street style internacional. La campera entallada, con cierre frontal y cinturón, aportó estructura y marcó la silueta, equilibrando fuerza y feminidad en partes iguales.

La China Suárez con un look total cuero

El pantalón al tono completó el conjunto y reforzó la continuidad visual del outfit, estilizando la figura y dándole una lectura sofisticada pese a su carácter audaz. Las estrellas, lejos de resultar excesivas, sumaron identidad y personalidad al look, convirtiéndolo en una declaración estética clara y segura. La actriz incorporó casco y gorro de invierno, integrándolos de forma natural al outfit sin romper la armonía visual.

La importancia de los accesorios

En cuanto a la belleza, la China Suárez optó por llevar el cabello suelto y un maquillaje nude, permitiendo que la ropa fuera la verdadera protagonista. Las uñas en tono blanco transparente acompañaron la paleta del conjunto, sumando prolijidad y coherencia estética.Como toque final, eligió una cartera Louis Vuitton negra con detalles metálicos, un accesorio que aportó lujo y sofisticación sin quitarle protagonismo al look principal.

La China Suárez y su hija Rufina Cabré

Por su parte, Rufina Cabré, hija mayor de la China Suárez, acompañó la salida con un total black oversize, una de las tendencias más fuertes entre los más jóvenes. Cómodo, moderno y alineado con su edad, su estilismo complementó el de su madre sin competir, dejando en evidencia un vínculo que también se expresa a través de la moda.