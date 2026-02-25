El rotundo cambio de vida de Karina Gao, la chef que venció a la muerte

El anuncio sorprendió a sus seguidores, pero detrás de la decisión hay una historia mucho más profunda. Karina Gao, la chef e influencer que en 2021 estuvo al borde de la muerte tras contraer COVID-19 y atravesar un coma farmacológico, hoy encara un cambio de vida radical. Lejos de la rutina que había construido, eligió priorizar el tiempo en familia. En un video reciente, confirmó que se irá de viaje durante un año con su marido y sus hijos. Según reveló, fue una decisión que no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso personal muy fuerte.

Karina Gao: de estar al borde de la muerte a cambiar su forma de vivir

El punto de quiebre fue claro y marcó un antes y un después en su manera de ver la vida. Durante su momento más difícil, cuando su salud estaba comprometida, tuvo una reflexión que hoy sigue presente. “En el momento más crítico de mi vida pensé: ‘Qué buena vida que tuve’”, contó. Pero ese pensamiento vino acompañado de otro, mucho más movilizante. Sintió tristeza al pensar que podía no estar en los momentos importantes de sus hijos.

Karina Gao junto a su marido Dominique Croce y sus tres hijos

A partir de esa experiencia, su escala de prioridades cambió por completo. “Me di cuenta de que lo más importante en la vida es compartir experiencias”, explicó. Esa idea fue la que empezó a guiar sus decisiones personales y profesionales. El trabajo, los tiempos y las rutinas dejaron de ser el centro. En su lugar, apareció la necesidad de vivir más el presente y, sobre todo, de hacerlo junto a su familia.

Karina Gao y la decisión que cambió todo: un año viajando con sus hijos

Con esa nueva mirada, la referente culinaria tomó junto a su marido, Dominique Croce, una decisión importante. Se irán a recorrer el mundo durante un año junto a sus tres hijos. El proyecto no fue improvisado ni rápido. “No fue una sola charla, hubo muchas discusiones, muchas dudas”, contaron en redes. Fue una idea que comenzaron a pensar hace dos años y que recién ahora concretan. El viaje comenzará después del Mundial, entre julio y agosto, y la idea no es hacer turismo tradicional, sino quedarse varias semanas en cada lugar.

“Va a ser un antes y un después en nuestra vida”, aseguró la Karina Gao. Durante ese tiempo, ambos seguirán trabajando de forma remota. Además, los chicos continuarán su escolaridad a distancia, adaptándose a esta nueva dinámica familiar. Detrás de esta decisión hay algo más profundo que un simple viaje, tal como ella misma reflexionó al decir: “Después de todo lo que me pasó, uno se pregunta qué es lo importante”, y es justamente en esa respuesta donde aparece el verdadero motor de este cambio, ligado a la necesidad de estar presente, compartir y no postergar más los momentos importantes, una forma de vivir que nació en el momento más difícil y que hoy redefine por completo su presente.