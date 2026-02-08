Mirtha Legrand sin filtro sobre Jimena Monteverde: "Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara"

Este primer fin de semana de febrero, Mirtha Legrand comenzó el segundo mes del año con una devastadora noticia. Su cocinera, Jimena Monteverde, ya no formará parte de su sofisticado staff debido a que inició un proyecto laboral televisivo que la tiene al mando de la conducción. En este marco, la presentadora de eltrece no pudo disimular su angustia y congoja al despedirse de la especialista en gastronomía, con quien había entablado un divertido vínculo.

Los detalles de la salida de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand

El 2026 arrancó con todo para Jimena Monteverde quien está pisando fuerte en la pantalla chica. Tras su paso del programa Escuela de Cocina (Canal 9) a eltrece con su propio proyecto televisivo, la afamada cocinera debió dar un paso al costado de las grabaciones de los ciclos que conducen Mirtha Legrand y Juana Viale -La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana-.

Jimena Monteverde con Mirtha Legrand y Juana Viale | Instagram

Este viernes en Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV), Sabrina Rojas había analizado la salida de Jimena de la productora de Nacho Viale. “Recordemos que Jimena Monteverde se tenía que bajar del programa de Mirtha y Juana, porque ella tiene su programa”. En este marco, Martín Salwe pidió la palabra y agregó: “Se grabó el programa y salió perfecto. Mirtha estuvo con muchos ánimos, realmente salió de 10″.

Además, explicó cómo vivió la diva de los almuerzos el momento en el que se topaba con la nueva dinámica de la presentación de los platos: “Pero en un momento determinado notó la ausencia de Jimena. Ella no estaba al tanto de la situación, no le habían avisado. En esta oportunidad, la comida estuvo a cargo del equipo de producción gastronómica y, cuando se sentó a la mesa, el plato ya estaba servido”, dijo.

Finalmente, el periodista deslizó los detalles de las grabaciones en el ciclo de espectáculos: “Se grabó con la locución de la locutora y a Mirtha no le gustó. Hay cosas que sí le gustaron, que vio y se impactó. Me dijeron que a Mirtha le faltó Jimena Monteverde”.

Jimena Monteverde con Mirtha Legrand | Instagram

La despedida de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde

En medio de una ola de rumores acerca de una posible pelea entre ambas conductoras, fue la propia Mirtha Legrand quien habló al respecto. Totalmente sorprendida y acongojada por la ausencia de Jimena Monteverde, La Chiqui realizó un poderoso pase de factura: “Le mando un beso la voy a extrañar mucho, voy a llorar”. Acto seguido, añadió: “Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera encantado que siga con este también”.

Respecto a esto último, la conductora exclamó al aire: “No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada”. Si bien el malestar de la abuela de Juana Viale fue evidente, no dudó en enviarle todo su apoyo en esta nueva etapa que comienza. Además, destacó su tristeza por no contar más con la presencia de la chef con quien había desplegado una química televisiva llena de complicidad y diversión.

De esta manera, entre sorpresas, enojos y angustias al borde del llanto, Mirtha Legrand se desprendió de una de las figuras televisivas más resonantes en el último tiempo. Ahora, es momento de que Jimena Monteverde se vaya abriendo paso en una de las franjas horarias más competitivas de la televisión nacional.

NB