Marcelo Polino sobre el enojo de Mirtha Legrand por el romance de Juana Viale y Mauricio Macri: “Intervino hasta Cristóbal López”

Marcelo Polino decidió romper el silencio y contar qué ocurrió detrás de cámaras en el último programa de Mirtha Legrand, una emisión atravesada por tensiones, versiones cruzadas y un clima que se volvió cada vez más espeso con el correr de las horas previas a salir al aire.

Mirtha Legrand, Mauricio Macri y Juana Viale

Según explicó Marcelo Polino, el enojo de Mirtha Legrand se dio en el marco de los rumores que vinculaban sentimentalmente a Juana Viale con Mauricio Macri, una situación que no solo incomodó a la familia sino que escaló a un nivel inesperado dentro del mundo mediático.

La verdadera reacción de Mirtha Legrand a los rumores de Juana Viale

De acuerdo al relato de Marcelo Polino, Mirtha Legrand no tenía intención de esquivar el tema y estaba dispuesta a enfrentarlo públicamente: “Ella tenía ganas de hablar, ella quería decirlo”, aseguró, dejando en claro que no se trató de una decisión improvisada sino de algo que la conductora venía evaluando desde hacía varios días.

Sin embargo, el escenario se volvió más complejo cuando comenzaron a circular versiones cada vez más fuertes. El periodista remarcó que el clima previo al programa fue de máxima tensión, con llamados y advertencias que pusieron en alerta al entorno más cercano de la diva.

El enojo de la familia de la diva

El punto más delicado del conflicto que rodea a Mirtha Legrand, llegó cuando según Marcelo Polino, la situación trascendió lo estrictamente televisivo: “Dijo que intervino hasta Cristóbal López, o sea esto escaló. Es el dueño de C5N, cuando empieza toda la información a circular, entonces Juana pide que sus abogados intervengan, hubo una comunicación con Cristóbal y hubo una intervención de él para aclarar la situación”, reveló.

Marcelo Polino

Además, el periodista detalló cómo impactó el escándalo puertas adentro de la familia de Mirtha Legrand: “La que más enojada está es Marcela, porque es explosiva. Juana fue bajando los decibeles, pero estaba muy molesta”, explicó, dando cuenta de las distintas reacciones frente a un rumor que terminó alterando la calma habitual del histórico ciclo televisivo.