La emotiva carta de Catherine Fulop para Venezuela: “No nos olvidemos”

Hoy, 24 de julio, se cumple un mes del doble sismo que sacudió Venezuela con magnitudes de 7.2 y 7.5. Esta tragedia se cobró la vida de al menos 5.398 personas, según datos oficiales y más de 16 mil heridos. En medio de este panorama desolador, figuras públicas y ciudadanos han mostrado su solidaridad y apoyo incondicional a Venezuela. Una de las voces es Catherine Fulop, quien en las últimas horas emitió una emotiva carta.

Catherine Fulop: "Un mes de dolor, de despedidas, de familias que aún buscan respuesta"

A través del programa de streaming “Sería Increíble” de Olga, la artista oriunda de Venezuela, Catherine Fulop leyó una conmovedora carta en la que reflexionó sobre el impacto de la tragedia y el espíritu resiliente del pueblo venezolano. “Ha pasado un mes desde que la tierra tembló dos veces y cambió para siempre la historia de Venezuela. Un mes de dolor, de despedidas, de familias que aún buscan respuesta o esperan poder abrazar por última vez a quienes siguen desaparecidos”, expresó Fulop.

Catherine Fulop//Instagram

“Pero esta tragedia dejó también una certeza, la fuerza de los venezolanos. Cuando todo parecía perderse, fueron las personas las que sostuvieron al país. Vecinos ayudando a vecinos, voluntarios removiendo escombros, compartiendo alimentos, cocinando para los rescatistas, abriendo las puertas de sus hogares a quienes lo habían perdido todo”, continuó la madre de Oriana Sabatini y agregó: “Gracias a cada médico, enfermero, rescatista, trabajador humanitario, voluntario, que no ha dejado de acompañar a quienes más lo necesitan”.

Fulop también expresó su agradecimiento a la comunidad internacional, especialmente a Argentina, que, según resaltó, ha mostrado una movilización ejemplar en apoyo a Venezuela. “Gracias a todos los países que tendieron una mano, a quienes enviaron ayuda, organizaron centros de acopio, demostrando que la solidaridad no conoce fronteras”, afirmó.

Catherine Fulop//Instagram

La actriz y conductora se emocionó al mencionar cómo Argentina ayudó en medio de la tragedia. “Especialmente este agradecimiento a mi Argentina, porque después de tantos años viviendo en esta hermosa tierra, verla movilizada una vez más por Venezuela, la verdad que me llena de una profunda emoción y me conmueve mucho”.

Catherine Fulop: “Tengo un montón de proyectos para seguir ayudando"

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Catherine Fulop pidió que no se olvide a Venezuela: "Hoy las cámaras comienzan a irse, las noticias cambian, pero para miles de venezolanos la tragedia sigue presente. Todavía hay familias intentando reconstruir sus vidas y comunidades enteras que necesitan apoyo para volver a empezar. Por eso, hoy solo quiero pedir una cosa, que no nos olvidemos de Venezuela, que no dejemos que el tiempo apague el dolor ni la esperanza de un pueblo que sigue luchando por ponerse de pie”.

Catherine Fulop//Instagram

En otro pasaje de la carta, la artista comunicó: “Y a mi querida Venezuela, seguimos contigo, seguimos abrazándote, acompañándote, creyendo en tu gente. Porque si algo quedó claro en este último mes, es que incluso en medio del dolor más profundo, la solidaridad de los venezolanos sigue siendo más fuerte que cualquier tragedia. Así, porque mientras exista una mano dispuesta a ayudar a otra, Venezuela tendrá esperanzas”.

Asimismo, Catherine anunció además su intención de seguir colaborando y realizando proyectos para ayudar a Venezuela, como el próximo 9 de agosto, cuando realizará otro arepaso solidario. “Tengo un montón de proyectos para seguir ayudando y poniendo en agenda a mi país”, afirmó.

Finalmente, la actriz expresó su profundo agradecimiento a Argentina, país que ha sido su hogar en estos años. “Argentina ha sido uno de los países del mundo que más nos ha recibido con amor, con todo el corazón. Nos han hecho sus hermanos”, concluyó, enviando un mensaje de fraternidad y esperanza para Venezuela y su gente.

Mientras Venezuela intentaba ponerse de pie tras la catástrofe, Catherine Fulop puso su corazón para ayudar a su país natal. La artista que tiene a su madre, sus sobrinas y gran parte de su familia en esa zona, no titubeó al prestar su solidaridad y cargarse la causa al hombro, promoviendo varias acciones solidarias.