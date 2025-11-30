Benjamín Vicuña emocionó a sus seguidores al compartir la inusual postal que le regaló el cielo en el día de su cumpleaños. A través de sus redes sociales, el actor publicó una foto junto a sus hijos Amancio y Magnolia.

La emotiva señal que Benjamín Vicuña vivió junto a Magnolia y Amancio: “Imposible no creer”

Este sábado 30 de noviembre, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años. Después de una fiesta multitudinaria rodeado de amigos y figuras del espectáculo, el actor pasó la tarde junto a sus hijos: Amancio y Magnolia.

Durante ese momento en familia, el artista compartió en Instagram una postal que sorprendió a todos. En la imagen se ve a los chicos de espaldas observando un enorme arcoíris que se dibuja en el cielo. Sobre la foto, el artista escribió: "Imposible no creer en las señales".

Aunque no lo mencionó explícitamente, los seguidores no tardaron en interpretar que la frase hacía referencia a Blanca, la hija que tuvo junto a Pampita y que falleció el 8 de septiembre de 2012, a los 6 años.

La señal que recibió Benjamín Vicuña

Actualmente, Benjamín Vicuña disfruta de tener a Magnolia y Amancio en Buenos Aires. Sin embargo, en los próximos días deberán regresar a Turquía, donde viven junto a su mamá, la China Suárez, y Mauro Icardi.

Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, se defendió de las críticas por no subir fotos con los hijos del actor

Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña, le dedicó un tierno mensaje al actor por su cumpleaños. La influencer compartió una serie de fotos donde estaban disfrutando de vacaciones y momentos íntimos. Sin embargo, fue duramente criticada por no publicar imágenes de los hijos de su pareja.

La letal reacción de Anita Espasandin contra las críticas

Furiosa por la actitud de una seguidora, Anita fue letal: "No vas a encontrar en este Instagram fotos con hijos ensamblados. No necesito subir nada. Podés dejar de chusmearme así no te estresas chisporroteo infumable".