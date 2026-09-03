De Inés Estévez y Laura Novoa a Franco Yan y Paula Morales: todos los looks de la función estreno de STOMP

Inés Estévez, Laura Novoa, Franco Yan y Paula Morales fueron parte de una velada marcada por la presencia de figuras destacadas en el Teatro Ópera. Con estilos diferentes y propuestas personales, cada uno aportó su impronta a una noche que combinó moda y cultura en el marco del regreso de un espectáculo internacional. La diversidad de looks y la energía del evento reflejaron cómo la moda y el entretenimiento se entrelazan en el estreno de STOMP, un show que por décadas triunfó en Broadway y en el West End londinense.

La noche de estreno de STOMP estuvo marcada por la moda y el tan esperado regreso del show

El Teatro Ópera de Buenos Aires se convirtió en escenario de una noche especial con el estreno de STOMP, el espectáculo internacional de percusión que regresó al país tras más de una década. La función reunió a reconocidas figuras, quienes acompañaron la apertura de la temporada con looks que marcaron la impronta de la velada. Con una propuesta que combina ritmo, humor y movimiento, la compañía internacional volvió al país tras años de éxito en el exterior.

Inés Estévez en el estreno de STOMP

Entre los invitados, Inés Estévez eligió un estilismo moderno y relajado. Su atuendo se destacó por un tapado negro holgado, debajo sumó una camisa estampada en tonos cálidos que generó contraste. El conjunto se completó con pantalones grises satinados de corte recto con unas zapatillas en tonos beige y blanco. La actriz mostró cómo las tendencias actuales pueden adaptarse a un estilo personal y versátil.

Laura Novoa en el estreno de STOMP

En su llegada al teatro, Laura Novoa apostó por un estilo smart casual con impronta urbana. La pieza central fue una chaqueta verde oscuro con estampado floral multicolor. La artista agregó unos pantalones oscuros de tiro alto y corte ancho con flecos verticales, sumando dinamismo al look. Para completar su elección llevó una cartera estructurada en tonos marrones y calzado oscuro, reforzando la estética contemporánea.

Melody Luz en el estreno de STOMP

La función de estreno de STOMP fue recibida con entusiasmo por el público, que acompañó cada número con energía y ovacionó de pie a los ocho intérpretes al cierre. La propuesta se caracteriza por transformar objetos cotidianos en instrumentos de percusión, creando un lenguaje propio que combina humor físico, teatralidad y ritmo. La interacción con los espectadores y la intensidad de cada número marcaron el tono de la velada.

De Franco Yan a Paula Morales: Los mejores looks del estreno de STOMP

Durante su llegada al Estreno de STOMP, Franco Yan se inclinó por un estilo urbano y casual con detalles sofisticados. Eligió una camisa de manga corta a cuadros en tonos azules y blancos, acompañada por pantalones beige y accesorios discretos como un reloj. Estuvo acompañado por Ernestina Ambiela, su novia, quien optó por una remera negra amplia que acompañó con un saco y un pantalón Oxford en color blanco. El peinado con ondas suaves y pendientes delicados completaron un look elegante.

Franco Yan y su novia, Ernestina Ambiela, en el estreno de STOMP

Paula Morales se presentó en el Teatro Opera con un conjunto monocromático en blanco y negro, una combinación clásica que nunca pierde vigencia. Su look se centró en un jersey blanco de punto con cuello alto y manga larga, de corte oversize, acompañado por pantalones Oxford negros. Como accesorios, eligió un bolso negro y pendientes pequeños, mientras que su cabello recogido en un moño bajo acompañó a la perfección.

Paula Morales en el estreno de STOMP

Entre las figuras que acompañaron el estreno de STOMP se destacaron, Sofía Jujuy, Nancy Duré, Melody Lu y Patricia Palmer. El espectáculo, creado por Luke Cresswell y Steve McNicholas, recorrió más de 50 países y se consolidó como un fenómeno global. Su regreso a Buenos Aires marca un reencuentro con el público después de 16 años, en una temporada que se presenta como una celebración del ritmo y la creatividad.

Sofía Jujuy en el estreno de STOMP

Nancy Duré en el estreno de STOMP

Patricia Palmer en el estreno de STOMP

Inés Estévez, Laura Novoa, Franco Yan y Paula Morales fueron protagonistas de una velada que reunió moda y cultura en el Teatro Ópera. Sus elecciones de vestuario reflejaron estilos diversos y actuales, aportando frescura y personalidad a una noche marcada por el regreso de STOMP a Buenos Aires. La combinación de tendencias urbanas, casuales y clásicas mostró cómo cada uno interpretó la ocasión desde su propia impronta, sumando presencia al evento.

VDV