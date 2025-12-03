En medio de los rumores de romance, Ian Lucas reveló la inesperada pregunta que le hizo Evangelina Anderson

Los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson no paran. Todo comenzó con las primeras versiones que circularon dentro de MasterChef Celebrity, pero explotó cuando el viernes se viralizó un video en el que se los veía muy cerca en un boliche. A pesar de que él ya había intentado bajar el tono al asunto, las imágenes reabrieron la conversación.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

En medio de este revuelo, Ian Lucas decidió hablar con A la tarde y respondió a todo: desde su vínculo con Evangelina Anderson hasta la diferencia de edad que los separa. Por su parte, la modelo también enfrentó las cámaras y explicó de manera detallada qué estaba pasando realmente en ese video que tantos interpretaron como un posible beso.

Ian Lucas reveló la verdad sobre su vínculo con Evangelina

En su más reciente entrevista con A la tarde, Ian Lucas sorprendió al revelar una pregunta inesperada que le hizo Evangelina. “Ella me dice, ¿querés que lo tuitee?”, contó entre risas, dejando entrever que la modelo estuvo a un paso de pronunciarse en redes sobre los rumores. Sin embargo, él mismo decidió frenar esa idea: “A mí me digo, es al pedo porque es como seguir alimentando todo, pero no, nos llevamos re bien, somos compañeros.”

Consultado sobre la diferencia de edad, Ian Lucas fue terminante: “Creo que, bueno, para el amor no hay edad.” Y agregó: “Sea ella o sea cualquiera, la verdad no. Yo me considero una persona mucho más madura de la edad que tengo. Pasé mil cosas que la gente no sabe… la edad es un número, no me interesa eso.”

Sobre su presente sentimental el influencer aseguró: “Soy muy enamoradizo, me cuesta confiar en la gente, pero hoy en día estoy soltero, estoy bien, pasándola increíble, muy enfocado en el trabajo. La posibilidad siempre está.” Sus palabras, lejos de cerrar el tema, volvieron a avivar el interés del público.

Qué dijo Evangelina sobre los rumores de romance

Tras la difusión del video del boliche junto a Ian Lucas, Evangelina Anderson fue abordada por un movilero de Desayuno Americano y decidió aclarar todo: “Con mentiras no, se nota que eso no fue un beso. Mirá si yo voy a estar a los besos en el boliche, con nadie lo haría, por favor”, afirmó contundente. La modelo explicó por qué en las imágenes se los veía tan cerca: “Hablábamos al oído, en un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada. Y además, yo que tengo problemas en la voz, que vivo disfónica, hablo cerca.”

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Respecto a la diferencia de edad, Evangelina Anderson fue contundente: “Vaya uno a saber el día de mañana cuando me enamore si es una persona más grande o más chica que yo.” Sin embargo, dejó clara su situación actual: “Sinceramente estoy sola, solterísima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos.”, sentenció sin antes recalcar que a Ian Lucas le tiene una importante estima.