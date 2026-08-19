Custodios, amenazas y un desalojo: la escandalosa separación de Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini

El clan Costantini es una de las familias más poderosas e influyentes de la cultura argentina. Eduardo Costantini, creador de Nordelta y del museo MALBA, formó su familia con sus nueve hijos, provenientes de sus distintos matrimonios. Dentro de este entorno, Tomás Costantini cobró gran notoriedad pública, no solo por su herencia, sino por su perfil más presente en los medios de comunicación que el resto.

Por su parte, Lorena Ceriscioli es una de las modelos más destacadas y respetadas del país, dueña de una carrera brillante en las pasarelas. El romance entre ambos comenzó a mediados de los años 2000, consolidándose rápidamente como una de las parejas del espectáculo. Decidieron casarse en el año 2008, en una boda lujosa que prometía un futuro de ensueño, pero todo se derrumbó cuando la relación se transformó en una verdadera pesadilla legal y mediática.

Lorena Ceriscioli, Tomás Costantini

Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini: una pareja consolidada y un casamiento de lujo

Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini formaron una de las parejas más conocidas y comentadas por los medios de comunicación, de mediados de los 2000. Durante esos años, él brillaba como el heredero Constantini y ella hacía crecer su carrera en el modelaje. Cruzaron sus miradas por primera vez en una exclusiva fiesta celebrada en el complejo de Nordelta, y la atracción fue inmediata. Tomás buscaba lanzar una nueva e importante agencia de modelos llamada Prémula, y, para liderar este proyecto comercial, decidió convocar de inmediato a Lorena.

Aunque al principio ella dudó por sus planes personales, terminó aceptando la propuesta de trabajo. El contacto diario y laboral hizo que el amor floreciera con enorme fuerza en solo dos meses de conocerse. La confirmación oficial del romance llegó rápido y los novios se mostraron sumamente felices y enamorados frente a las cámaras del espectáculo. Tan fuerte e intenso era la unión que decidieron tatuarse mutuamente sus nombres en la piel como un fiel reflejo de su gran amor.

Tras consolidar dos fuertes años de noviazgo, la pareja anunció con gran alegría su esperado casamiento. La fastuosa boda se celebró finalmente en el 2007 y fue una de las fiestas más lujosas de la alta sociedad. Hubo cientos de invitados famosos, un catering de primer nivel y un vestido de novia soñado. Lorena sentía que estaba viviendo un verdadero cuento de hadas y que esa hermosa unión afectiva duraría para siempre.

Lorena Ceriscioli, Tomás Costantini

La polémica separación de Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini: Custodios, amenazas y un desalojo

Lejos de lo que muchos esperaron, los medios de comunicación anunciaron de una manera totalmente explosiva e inesperada la separación de Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini, en el 2008. Al principio, la modelo decidió llamarse al silencio absoluto para resguardar su intimidad y sanar su profundo dolor en privado. Sin embargo, el secreto fue imposible de mantener debido al altísimo perfil público del empresario. El joven millonario comenzó a mostrarse muy rápido en los eventos nocturnos, y las revistas y los programas de televisión no tardaron en fotografiarlo.

De forma paralela, la prensa comenzó a correr el rumor de que Tomás había hecho un abandono de hogar de forma repentina, y esto encendió de inmediato. Finalmente, Lorena apareció en Desayuno Americano y apuntó fuertemente contra el empresario. "Él cae un día llorando, diciéndome que necesita un tiempo, espacio. Desapareció, no sabía ni dónde estaba durmiendo. Yo me tuve que ir a vivir a lo de una amiga", contó la modelo.

De esta manera, continuó: "Él me deja, desaparece. Lo trato de ubicar y le digo 'vení a hablar conmigo, poné las cosas claras'. Yo trabajaba con él (en la agencia), no sabía qué hacer. A los 15 días, tenemos dos reuniones donde me ofrece plata para sacar el divorcio rápido. Además me desalojó de una forma espantosa. Eran las 10 de la mañana, estaba en el departamento, me toca el timbre y yo hacía más de un mes que no lo veía. Le dije que no le iba a abrir, a los gritos".

Finalmente, la modelo reveló que llamó a su abogada, quien le aconsejó que le abra la puerta porque él amenazaba con que iba a hacer un acta notorial. "Cuando le abro, no entra. Me da un papel y atrás de él había un escribano y custodios. La carta decía que si en cinco días no desalojaba el lugar me iba a trasladar el juicio que él estaba teniendo por no pagar a mí. Yo agarré el papel temblando, llorando y se fue", recordó.

"Días antes de eso había mandado a tres custodios al departamento con cincuenta valijas para llevarse todas las cosas. No tenía ningún inmueble ni autos a su nombre. La vergüenza que para mí fue a los 35 años volver a mi casa y volver a mi cama de cuando yo era chica, que mis padres tuvieran que llamar a un psicólogo porque yo no me levantaba de la cama", se lamentó en aquel momento.

El presente de Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini

Lejos de aquellos turbulentos escándalos del pasado, Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini decidieron rehacer sus vidas por completo, y transitan caminos totalmente diferentes. Por un lado, la modelo encontró la estabilidad emocional y formó una hermosa familia junto al exrugbier y arquitecto Juan Pablo Ramognino. Tras una conmovedora y valiente lucha personal por convertirse en madre, debido a complejos diagnósticos de salud, Lorena vivió un verdadero milagro y dio a luz a su único hijo, Gennaro. En el ámbito profesional, se destaca notablemente liderando con rotundo éxito su propia agencia de modelos llamada Lo Management.

Por otro lado, el empresario se mudó a los Estados Unidos para rehacer su vida personal. En suelo norteamericano, se casó y construyó un hogar junto a Micaela Dalla Libera, unión de la cual nacieron sus tres hijos menores: Santino, Valentino y Faustina. Aunque recientemente el empresario confirmó su separación, ambos mantienen una excelente relación y adoptaron un moderno sistema de crianza compartida en Miami. Además, Tomás sigue envuelto en disputas mediáticas con su otra expareja, Jimena Campisi, por la cuota alimentaria y las visitas de su hijo mayor, Milo.

La vida de Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini

Custodios, amenazas y un desalojo. La escandalosa separación de Lorena Ceriscioli y Tomás Costantini sigue siendo de las noticias más seguidas y sorpresivas de las personalidades del espectáculo, a pesar de que cada uno pudo continuar por separado, creando un presente lleno de propuestas laborales.

A.E