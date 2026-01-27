Revelan cómo empezó el romance entre Evangelina Anderson y Maxi de “18 Kilates”

Tras terminar con los rumores que la vinculaban con Ian Lucas y mostrarse públicamente soltera en redes sociales, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un nuevo posible interés sentimental. Esta vez, el nombre que apareció fue el de Maxi Kilates, cantante de la banda 18 Kilates y expareja de Lucila “La Tora” Villar.

Maxi Kilates

Las versiones comenzaron a circular con fuerza desde LAM y otros programas de espectáculos, donde se habló de un acercamiento entre Evangelina Anderson y el músico. Sin confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas, en las últimas horas se conocieron detalles concretos sobre cómo habría sido el primer cara a cara entre ambos.

Así fue el primer encuentro entre Evangelina Anderson y Maxi Kilates

La información fue revelada por Martín Salwe en el programa SQP, donde contó que el primer cruce entre Evangelina Anderson y Maxi Kilates se habría dado en una fiesta de cumbia llamada C-Baila, un evento nocturno en el que distintos artistas se presentan en vivo. Según el panelista, el encuentro ocurrió el sábado 17 de enero, durante una presentación del músico.

Antes de esa noche, el vínculo entre Evangelina Anderson y el cantante habría sido exclusivamente digital. Salwe explicó que existía un seguimiento mutuo en redes sociales, aunque sin likes ni comentarios visibles. Durante la noche, la modelo disfrutó del show y, según trascendió, pidió pasar al camarín para conocerlo personalmente: “va, baila, canta, la pasa súper y pide pasar al camarín para conocerlo”, detallaron al aire.

La filosa respuesta de La Tora ante el rumor

La palabra de Lucila “La Tora” Villar no tardó en llegar y sumó un nuevo capítulo a la historia. Consultada por el cronista Rodrigo Bar sobre el posible romance entre su ex y Evangelina Anderson, fue contundente: “no tengo nada para opinar”. Con ironía, también lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “que ella me diga a mí cómo ser tan potra”.

Lucila "La Tora" Villar

Incluso se permitió bromear sobre la eventual pareja: “son dos bombones, sería una pareja bomba explosiva”. Para cerrar, La Tora dejó una frase filosa sobre Maxi Kilates, con quien no terminó en buenos términos: “no tengo nada bueno para decir de él y malo… a terapia”. Mientras tanto, el supuesto romance sigue envuelto en versiones y silencios, sin confirmación oficial por parte de Evangelina Anderson.