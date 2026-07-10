Evelyn Scheidl: "A Fernando lo tengo pegado a mis entrañas y algún día nos reencontraremos"

La vida de Evelyn Scheidl es un constante ejercicio de resiliencia y gratitud. A sus 74 años, lejos de detenerse en el dolor o la melancolía que a veces impone el paso del tiempo, la exmodelo elige caminar hacia adelante con una vitalidad contagiosa, convencida de que los sueños y los proyectos actúan como el combustible esencial de la existencia humana.

Durante una íntima charla en el podcast Presente Perfecto, sostiene con firmeza que la persona que no mantiene proyectos vigentes en su vida, "la verdad es como que si te dormís". Para ella, la capacidad inagotable de volver a soñar y de proyectarse hacia el mañana es lo que permite que el espíritu permanezca activo, superando cualquier obstáculo o pérdida que se presente en el sinuoso camino de la vida.

Evelyn Scheild

Evelyn Scheidl: el refugio en el amor y la familia

Ser madre de cinco varones —Fernando, Agustín, Máximo, Ezequiel y Facundo— representa su mayor aventura y, al mismo tiempo, el refugio que le permite mantenerse en pie frente a los desafíos. Si bien reconoce con total honestidad que la maravillosa llegada de sus nietos, Santiago, Génesis y Benjamín, desplaza en ocasiones a los hijos a un segundo plano, ella reafirma que el vínculo con todos ellos es el motor incansable de sus días.

La exmodelo se muestra hoy como una abuela absolutamente presente y una madre incondicional, siempre atenta a las necesidades de los suyos, porque ellos "son mi vida".



El recuerdo de su marido, Fernando Diez, el empresario y dueño de la exclusiva casa Boticcelli, permanece intacto. Evelyn se casó con él el 24 de mayo por civil, y la pareja celebró su boda el 26 de mayo de 1977. El matrimonio duró 37 años, hasta el 2010, cuando un infarto lo sorprendió en un vehículo mientras circulaba por la Avenida 9 de Julio, al regresar de un viaje.

Evelyn Scheidl junto a su marido y gran amor, Fernando Diez.

Pese a la ausencia física, Evelyn vive con una conexión emocional profunda, continua y vital. "Lo extraño todos los días de mi vida", admite ante la cámara, y agrega con una intensidad que conmueve: "A Fernando lo tengo pegado a mis entrañas, a mi cuerpo, a mi vida, a mi cabeza".

Esta presencia constante, que ella describe como algo que habita su ser en todo momento, le brinda una paz inquebrantable y una certeza espiritual ante el devenir del tiempo. "Y algún día nos reencontraremos, estoy segura de eso".

Evelyn Scheidl con su marido Fernando Diez y sus cinco hijos.

Evelyn Scheidl: "El lujo es la salud en un ser humano"

Más allá de los bienes materiales acumulados y el brillo constante de su carrera como modelo, Evelyn Sheidl redefine la verdadera opulencia con una claridad absoluta y libre de artificios. Para ella, no existen lujos, viajes ni joyas que se comparen con la inmensa fortuna de poder comenzar cada jornada con buena salud.

"Creo que el lujo fundamental es la salud en un ser humano", enfatiza, señalando que el resto de las cosas que la vida ofrece son, en definitiva, accesorias y secundarias.

Evelyn Scheidl junto a sus amigas: Teresa Calandra, Tete Coustarot, Graciela Borges y Susana Gimenez.

Esta filosofía de vida se nutre de una realidad cruda que ella supo transformar, a través de los años, en una auténtica lección de sabiduría. Evelyn Scheild explica que es posible alcanzar el éxito en múltiples áreas, tanto en el exigente mundo del deporte como en la trayectoria profesional, pero que sin el bienestar físico, todos esos logros carecen de sentido real. "Vos podés tener de todo y no tenés salud, chau", sentencia, marcando un límite definitivo sobre lo que realmente posee valor en la existencia humana.

El cierre de su reflexión también pone en valor los vínculos elegidos, esos lazos que construyen nuestra identidad frente al mundo. Las amigas ocupan un lugar central en su presente, funcionando como un "continente" que sostiene, acompaña y da sentido en los momentos de mayor desafío emocional. La ex modelo invita a cuidar esos afectos con la misma dedicación con la que se riega una planta cada mañana, asegurando que las amistades son, sin lugar a dudas, lo más valioso que una persona puede cultivar a lo largo de las décadas. Frente a las adversidades, Evelyn Scheild mantiene su postura firme y pragmática, convencida de que aprender de cada experiencia es vital: "Si vos no adoptás eso como una enseñanza, estás en el horno".