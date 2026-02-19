Cuándo es la final de MasterChef Celebrity

Luego de un largo recorrido de competencia, MasterChef Celebrity (Telefe) llegó a sus instancias finales con 11 participantes famosos de 24 que comenzaron. En los próximos días, el reality avanzará para determinar sus cuatro finalistas, entre los que se encuentra al gran ganador. Recientemente, se dio a conocer cómo será la porgramación del ciclo que tendrá un solapamiento con el comienzo de Gran Hermano generación dorada.

El final de MasterChef Celebrity

Desde su comienzo, en ocrubre pasado, MasterChef Celebrity se convirtió en un éxito rotundo en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Wanda Nara. que sabe llevar su dinámica con los jurados y los participantes, el formato internacional generó gran repercusión en el público que se transmite cada noche en el rating. Pero lo cierto es que además de una confort que se trata el ciclo para el consumo televisivo, la competencia está llegando a su etapa final.

Andy Chango, La Joaqui, Agustín “Cachete” Sierra, Ian Lucas, Sofi “La Reini” Gonet, Maxi López, Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli , Emilia Attias, Evangelina Anderson y Claudio “Turco” Husaín son los participantes que pelean por su lugar en la final. Por el momento, la dinámica de las próximas eliminaciones de la competencia no fueron informadas de forma oficial. Sin embaro, desde el ciclo La pavada (Crónica) informó que la final del ciclo se firmará este viernes 20 de febrero.

Tal como se estila realizar en este formato de reality se filmarán dos finales alternativas, para que no se filtre la determinación y mantener el suspenso. Sin embargo, es el jurado quien determinará al ganador y se emitirá al versión correspondiente. No obstante, se desconoce el día que esto sucederá, aunque se estipula que será en las semanas finales de febrero, ya que el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada es el 23 de febrero.

Lo cierto es que este viernes se llevaría a cabo la esperada gala final, en la que estarían presentes los ganadores de las emisiones anteriores como Claudia Villafañe, Analía Franchín, Mica Viciconte, Tomás Fonzi, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa. Pero también los participantes eliminados de este ciclo, siendo una de ellas Valentina Cervantes, quien viajó desde Inglaterra para ser parte de este programa final. Por el momento, Wanda Nara no se pronunció al respecto, como suele hacer cuando brinda información de MasterChef Celebrity.