Flor Torrente mostró cómo logró la renovación total de su casa con un sólo elemento: de qué se trata

Flor Torrente volvió a compartir detalles de su casa y esta vez mostró una transformación que modificó la apariencia de algunos de sus espacios. A través de una serie de imágenes y videos, la actriz registró diferentes etapas del trabajo y enseñó el resultado final, marcado por los colores oscuros y distintos motivos inspirados en la naturaleza.

La hija de Araceli González ya había dejado ver anteriormente su interés por la decoración y los cambios dentro de su hogar. En esta oportunidad, Flor Torrente documentó parte del trabajo realizado en las habitaciones, desde las primeras pruebas y la elección de los materiales hasta el resultado que finalmente compartió en sus redes sociales.

Flor Torrente mostró el proceso de renovación de su casa

Una de las particularidades de la publicación de Flor Torrente es que no se limita a enseñar cómo quedaron los espacios. Los videos permiten observar algunas instancias previas y seguir parte de la transformación antes de llegar a las fotografías finales. Entre el material que compartió se ven muestras y rollos de empapelado, además de distintas referencias utilizadas durante el trabajo. Una de ellas aparece identificada como “Plain textured rafia” y presenta una superficie verde oscura y texturada, en sintonía con la terminación que puede observarse posteriormente en las paredes del dormitorio.

La actriz registró algunas de las etapas previas al resultado final de los ambientes. (Instagram)

Uno de los registros incluye además la referencia temporal “last week of June” y muestra sectores de la casa en una etapa anterior. La secuencia permite contrastar esos momentos con el resultado que Torrente decidió enseñar ahora y dimensionar el cambio producido en las superficies.

El elemento que adquiere protagonismo en el cambio es el empapelado. Su incorporación modificó especialmente la apariencia del dormitorio, donde las paredes pasaron a convertirse en uno de los rasgos más reconocibles de la nueva propuesta decorativa.

Allí, Flor eligió una terminación verde oscura con una textura sutil que funciona como fondo para el resto de los elementos. La diferencia se percibe especialmente por el contraste con los textiles claros y por la manera en que la misma gama cromática reaparece en distintos objetos.

Las fotografías permiten apreciar el resultado desde diferentes ángulos. La cama presenta un cubrecama a cuadros y una combinación de almohadones blancos, verdes y terracota, mientras que las cortinas claras contrastan con la profundidad de las paredes y permiten el ingreso de luz natural.

El empapelado que eligió Flor Torrente para transformar su dormitorio

El dormitorio de Flor Torrente concentra buena parte del material publicado por la actriz. El verde profundo se convirtió en el tono dominante de las paredes, acompañado por una selección de textiles y objetos en colores más claros que se distribuyen alrededor de la cama.

Entre esos detalles aparece un almohadón con la ilustración de un gato con sombrero y una flor rosa. Otros incorporan rayas, volados y estampados a cuadros, mientras pequeños acentos en terracota y verde completan la composición.

Las mesas de luz tampoco son idénticas. De un lado se observa una estructura metálica de líneas simples y, del otro, un mueble de madera con tapa clara. Las lámparas de formas redondeadas acompañan ambos sectores, junto con libros, objetos personales y una fotografía ubicada al costado de la cama.

La paleta también aparece en otros sectores de la propiedad. En las imágenes puede verse el vestidor de Flor Torrente, con estantes abiertos destinados a ropa, zapatos, carteras y accesorios. Allí, una puerta verde establece una continuidad visual con los tonos utilizados en la habitación.

El espacio combina las superficies oscuras con muebles de tonos claros

La propia actriz aparece frente al espejo del vestidor en una de las fotografías. El espacio combina las superficies oscuras con muebles de tonos claros y permite observar parte de las prendas y accesorios que mantiene organizados en los estantes.

Otro sector presenta una intervención diferente: sobre una superficie oscura aparecen mariposas, libélulas, una rana, un caracol y otros pequeños motivos naturales. El material del proceso incluye referencias gráficas vinculadas con esta propuesta y luego permite observar cómo esos diseños quedaron incorporados a la decoración.

El antes y después de la casa de Flor Torrente

El material publicado por Flor Torrente permite comparar diferentes momentos del trabajo. Por eso, el antes y después resulta clave para observar el efecto que tuvo la intervención de las paredes y cómo la nueva elección se integró con los elementos que ya aparecen dentro del dormitorio.

El material publicado por Flor permite comparar diferentes momentos del trabajo (Instagram)

Sus perros también forman parte de varias de las postales. En una de ellas, Torrente sostiene a uno mientras está sentada sobre la cama y, en otras, los animales aparecen junto a ella dentro de la habitación. La escena permite, además, tener una perspectiva más amplia del espacio terminado.

La combinación cromática se mantiene a lo largo de las fotografías: verdes profundos en las superficies, textiles blancos y grises, detalles marrones y algunos acentos terracota. El empapelado funciona como hilo conductor del cambio y se integra con los muebles, luminarias y objetos decorativos que completan el dormitorio.

Así, Flor Torrente mostró el resultado de una renovación en la que las paredes adquirieron un papel central. El empapelado fue el recurso elegido para transformar la apariencia de su casa, con una marcada presencia del verde y diferentes recursos decorativos que quedaron registrados en el antes y después que compartió en sus redes sociales.