Benjamín Vicuña emocionó a sus seguidores con un tierno recuerdo de su hija Blanca

A pocos días de que Benjamín Vicuña se reencuentre con Amancio y Magnolia, este sábado 8 de noviembre, compartió un tierno recuerdo junto a Blanca, su primera hija junto a Pampita que falleció el 8 de septiembre de 2012. Para ello, utilizó su cuenta personal de Instagram para honrar la memoria de la pequeña, mientras atraviesa uno de los peores momentos de su vida a nivel personal, tras la tormentosa relación que tiene con Eugenia "China" Suárez, madre de los menores y la lucha por encontrar un equilibrio que le permita no alejarse por tanto tiempo de ellos.

Benjamín Vicuña se refugia en el recuerdo de Blanca

En más de una oportunidad, Benjamín Vicuña manifestó que su debilidad son sus hijos. Por esta razón, el trágico episodio médico que terminó con la vida de su hija Blanca lo sumergió en el dolor más desgarrador que pudo atravesar como padre. Sin embargo, en la actualidad un duro momento lo pone nuevamente frente a las adversidades, el estar lejos de Magnolia y Amancio, a quienes hace más de 40 días que no los ve.

Benjamín Vicuña y Blanca | Instagram

En este marco, el actor chileno se aferra al recuerdo de su niña preservando su imagen mediante las fotografías más tiernas que atesora con mucho amor. Esta tarde, a través de su cuenta en la famosa red social de la camarita, compartió una postal de ellos dos durmiendo. Pero el dato significativo fue que es una imagen inédita, junto a Blanca cuando era tan sólo una beba. En el retrato, reposteado por el perfil Hermanitos Vicuña, se los ve durmiendo plácidamente padre e hija con una sensación de paz y tranquilidad.

Todos los 8 de cada mes, es una jornada más que especial para los allegados de la familia, sobre todo para sus propios padres que, a trece años de la muerte de la nena, siguen recordándola y teniendo presente su imagen más que nunca. Cabe destacar que, el pasado 15 de mayo, fecha en el que cumpliría 19 años, el intérprete extranjero escribió un extenso posteo donde puso en manifiesto sus fibras más sensibles. Allí exclamó: "Aprendí a encontrarte en la risa de tus hermanos, en las fotos que por momentos cobran vida, en los recuerdos que vuelven como la nieve sobre la cordillera. Porque estás ahí, aquí, allá y acá. Porque tienes 6 y también 19, porque venciste al olvido, porque estás".

Benjamín Vicuña y Blanca | Instagram

Las flores Blancas de Benjamín Vicuña para su hija

Antes de colocar esta tierna postal en las historias de 24 horas, Benjamín Vicuña subió una fotografía con un ramo de delicadas rosas blancas, que inmediatamente sus seguidores se la atribuyeron a la niña fallecida. Asimismo, la cuenta del fandom de los hermanos Vicuña realizó un emotivo video del dramaturgo junto a Blanca, donde los cibernautas resaltaron el increíble parecido entre ambos.

A su vez, remarcaron su rol como padre y resaltaron la pérdida del brillo en sus ojos: “Perdió a Blanquita y ahora lo alejan de sus dos hijos menores”, “Cómo entiendo a ese padre”, “Qué padrazo. Solo él demuestra tanto dolor por su hija”, y “Cuando se muere tu primera hija se te borra el brillo de los ojos, de la vida, de todo”.

Benjamín Vicuña y Blanca | Instagram

Una vez más, Benjamín Vicuña muestra su lado más vulnerable ante sus fanáticos. La pérdida irreparable de su hija lo coloca en un limbo en el cual tiene que lidiar por mantenerse fuerte por sus otros herederos y el recuerdo latente de un amor perdido. Ahora, solo encuentra consuelo reviviendo estos recuerdos imborrables junto a Blanca, quien ahora vive en su corazón y en la memoria de todos sus seres queridos.

NB