Nicole Neumann revela el secreto para salir bien en fotos y que esta prohibido: "Ni se te ocurra..."

Nicole Neumann sorprendió a su audiencia y seguidores digitales al compartir una serie de consejos para lograr buenas fotos. En su programa de streaming “Solo con Niki”, la modelo reveló algunos tips fundamentales para obtener excelentes fotografías y lucir siempre de la mejor manera en las redes sociales.

Nicole Neumann enseñó el truco infalible para las fotos con el celu

Nicole Neumann reconocida por su presencia y su estilo, decidió compartir con sus seguidores y fans algunos consejos que ha aprendido a lo largo de los años para mejorar la postura y la apariencia en las selfies y fotos en general. Con sencillez y un toque de humor, Nicole reveló los trucos.

Nicole Neumann//Instagram

Durante su transmisión de “Solo con Niki”, la conductora tomó su celular y explicó cómo obtener una buena imagen. “Foto cuerpo entero o así de abajo y empinada para vos, porque todos te sacan empinada para el otro. Y te hace, te achica. En cambio así te hace larga”, recomendó.

Además, Nicole Neumann sugirió dar vuelta el teléfono móvil porque marca una gran diferencia en el resultado final. La setreamer enfatizó que la clave está en la perspectiva y en la forma en que se sostiene el dispositivo para obtener fotos más favorecedoras. "Y si vos la das vuelta, mucho más estirada y elongada salís”, dijo.

Nicole Neumann//Instagram

Selfie, cuello, silueta y brazos, consejos de las poses correcta para fotos en el programa de Nicole Neumann

No solo Nicole compartió sus secretos, sino que su hermana, Gege Neumann, también aportó valiosos consejos. “Tema papada, siempre el cuellito para adelante”, afirmó Gege, resaltando la importancia de cuidar la postura del cuello para evitar que la papada se vea más pronunciada en las fotos. La madre de Indiana Cubero añadió la forma correcta de sacarse una selfie: “No, lo que pasa que la foto selfie, otro grave error que cometen, no es de abajo, chicos. No, es de arriba”.

Por otro lado, Gege Neumann propuso un truco para afinar la silueta. “No, viste que algunas como que tiran para así. Así te ensancha. En cambio vos, cu... para atrás y cruzas la pierna y te afina un montón”, indicó. Este pequeño movimiento ayuda a definir la figura y a lucir más estilizada en las fotos. Por su parte, Nicole Neumann recomendó: “Separar el bracito siempre separado, porque si no, se te ensancha. Sale como ancho, gordo”.

Nicole Neumann//Instagram

Finalmente, la hermana de Nicole compartió un consejo útil para quienes tienen un cuello más prominente o quieren lucir más huesuda en las fotos: “Y si tenés, por ejemplo, un cuello como el mío, podés como que hacés un poquito así y salís más huesudita. Cuando es foto sentado, una de las piernas hay que estirarla para algún lado”.

La declaración de Nicole Neumann en “Solo con Niki” se convirtió en un tutorial práctico y cercano que invita a quienes desean mejorar sus fotos a tener en cuenta pequeños trucos y detalles clave. Desde la postura, la posición del celular, hasta cómo colocar los brazos y las piernas, todos los consejos apuntan a potenciar la imagen personal y a sentir mayor confianza frente a las cámaras. Sin duda, estos tips se suman a la lista de secretos que la modelo comparte con su público para lucir siempre espectacular en cada foto que toman.