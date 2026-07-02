Franco Macri y Alicia Blanco Villegas: la historia de amor que dio origen a una de las familias más conocidas del país

La familia Macri es una de las dinastías empresariales y políticas más influyentes de la historia contemporánea de Argentina. Francesco "Franco" Macri fue la cabeza de este clan que sigue manteniéndose vigente, y se va agrandando con el paso del tiempo. Sin embargo, el magnate comenzó esta familia, que creció en fama y mediatización, de la mano de su primera esposa y quien más mantiene el hermetismo y la lejanía de las redes sociales: Alicia Blanco Villegas. Una historia de amor que sigue generando curiosidad marcó uno el matrimonio más longevo de Macri, y el más recordado por todos.

Franco Macri

El matrimonio que consolidó uno de los clanes más importantes de la Argentina: Franco Macri y Alicia Blanco Villegas

A principios de la década de los 40, un joven constructor italiano en pleno ascenso llegó a sus 18 años a la Argentina, con el objetivo claro de hacerse un nombre dentro del país. Francesco, o Franco, pertenecía a los Macri, una familia de inmigrantes italianos que intentó a escalar socialmente a través de los negocios y los vínculos sociales. Durante diez años, trabajó constantemente y comenzó a construir un pequeño negocio. Pero a sus 28, conoció a una joven de 15 años que lo enamoró, y se volvió una de las parejas más importantes de la historia contemporánea argentina.

Franco Macri y Alicia Blanco Villegas sellaron su amor en 1958, luego de haberse conocido en un viaje de trabajo a la ciudad de Tandil, y con las dudas de su entorno sobre su amor. Ella pertenecía a la alta sociedad local, cuya familia era dueña de grandes extensiones ganaderas y de la firma Philco. El casamiento con Alicia y el apellido Blanco Villegas le otorgaron a Franco un enorme prestigio social y el aval de importantes contactos comerciales y políticos que aceleraron sus negocios constructores, construyendo así su figura dentro del mundo empresarial.

Alicia Blanco Villegas

Los hijos de Franco Macri y Alicia Blanco Villegas

Fruto de la relación de Franco Macri y Alicia Blanco Villegas, nacieron sus cuatro hijos, y los herederos del imperio que en la actualidad sigue teniendo importancia dentro de las altas esferas. Mauricio Macri nació en 1959, y se convirtió en el primogénito, sucesor natural y heredero designado por su padre para liderar el grupo empresarial. Se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de SOCMA y estuvo al frente de firmas clave del holding. Rompió el mandato empresarial de su padre al volcarse de lleno a la gestión deportiva y, posteriormente, a la política, llegando a ser Presidente de la Nación.

Sandra Macri fue la segunda hija del clan, y nació en 1960. Tuvo un perfil bajo y nula participación ejecutiva en la toma de decisiones comerciales. Su rol se limitó al de accionista pasiva del grupo familiar, y falleció en 2014, dejando a sus hijos Rodrigo y Franco como los sucesores. Como tercer hijo, nació Gianfranco Macri, en 1962. Por el contrario de su hermana, él sí buscó una participación activa en la gestión de los negocios y en la administración del patrimonio familiar, tomando relevancia en las noticias a su alrededor. Por último, Mariano Macri nació en 1967, y ocupó un rol secundario y de constante postergación en la mesa de decisiones corporativas.

Dentro del clan Macri, los conflictos profesionales y los intereses empresariales comenzaron a aparecer desde un comienzo, y el matrimonio se vio fuertemente afectado con la llegada de una hija extramatrimonial. Mientras estuvieron casados, Franco tuvo una hija extramatrimonial a la que tuvo que reconocer en el 2005, luego de un juicio por filiación y ratificación por prueba genética. Se llama Alejandra de Menech, nació en 1964 y habría sido fruto de una relación con una ex empleada del empresario.

Los hijos varones de Franco Macri y Alicia Blanco Villegas

La separación de Franco Macri y Alicia Blanco Villegas

Hay una realidad que surge de la boca de Alicia Blanco Villegas y del rol mediático que cumplió Franco Macri desde un comienzo: si hubo un fuerte amor dentro del matrimonio, quedaron en las memorias escritas que Alicia nunca publicará. Años más tarde de su separación, la propia mujer definiría la convivencia como una "familia muy difícil" debido a los roces constantes y a la falta de unión en el matrimonio. Estos constantes cruces, los llevó a que, en 1980, tras 22 años de matrimonio, decidieran divorciarse definitivamente.

Franco era por entonces un empresario de peso, por lo que los bienes los dividieron, según se supo, mitad para cada uno. Mientras que Macri seguía creciendo en mediatización y trabajo empresarial, Villegas confirmó en una entrevista mano a mano con la revista Noticias que existía un tenso vínculo y del rol de “jefa de familia” que ocupó desde entonces en el anonimato. A pesar de la dura separación, la agitada vida de, sobre todo, su primogénito los obligó a compartir varios acontecimientos: casamientos, el famoso secuestro de 1991, y hasta la asunción del presidente.

Fiel a su decisión de alejarse de los flashes y la vida pública, Alicia solo formó una pareja conocida: el periodista Julio Landívar. Por su parte, Franco tuvo un segundo matrimonio y múltiples relaciones estables con figuras del espectáculo: Cristina Greffier, su segunda esposa y madre de la hija menor del empresario, Florencia Macri; Clara Bordeu; Evangelina Bomparola; Flavia Palmiero; y Nuria Quintela, su última pareja formal de largo plazo.

Franco Macri

Franco Macri y Alicia Blanco Villegas formaron una de las historias de amor más recordadas de las altas esferas, y su pareja dio origen a una de las familias más conocidas del país. Entre el mundo empresarial, la formación de una familia y el crecimiento laboral, el empresario y su primera esposa marcaron los pasos a seguir para sus herederos, y dejaro en claro sus diferentes estilos de vida.

A.E