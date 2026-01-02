Así fue la fiesta de 15 de Delfina, la hija de Luis Suárez y Sofía Balbi: vestido soñado, final en una piscina y Messi y Antonela invitados

Varios días después del festejo y lejos de la exposición habitual, la familia de Luis Suárez y Sofía Balbi decidió mostrar las primeras imágenes de la fiesta de 15 de Delfina. La celebración, que tuvo lugar el fin de semana en Uruguay aunque la adolescente había cumplido años el 5 de agosto, fue pensada como un encuentro íntimo y cuidado.

Sofía Balbi, Delfina y Luis Suárez

El evento se realizó en la chacra Villa Domus, en Canelones, un espacio elegido especialmente por su privacidad y cercanía con el Aeropuerto de Carrasco. Con un importante operativo de reserva y un número limitado de imágenes difundidas por la propia familia, la noche combinó emoción, glamour y una lista de invitados que dio que hablar.

Invitados de lujo en la fiesta de Delfina Suárez

Para preservar la privacidad de los invitados, se tomaron algunas reglas estrictas: no se permitió el ingreso de teléfonos celulares y solo trabajaron fotógrafos oficiales. Esta decisión permitió que los invitados disfrutaran del festejo sin la presión de la exposición mediática. Aun así, la lista de asistentes trascendió y dejó en evidencia el fuerte vínculo que Luis Suárez y Sofía Balbi mantienen con figuras del fútbol internacional.

Luis Suárez junto a su hija Delfina

Entre los invitados se destacaron históricos compañeros del delantero en la selección uruguaya, como Diego Godín, Diego Forlán, Sergio Rochet y Nicolás Lodeiro, todos acompañados por sus familias. Sin embargo, una de las presencias más comentadas fue la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, amigos cercanos de la pareja desde su etapa compartida en Barcelona. Messi llegó a Uruguay el viernes y asistió al festejo el sábado por la noche, antes de continuar su viaje hacia Rosario para pasar el cierre de año en familia.

Los momentos más emotivos de los 15 años de Delfina Suárez

La fiesta tuvo momentos cargados de emoción, como el ingreso de Delfina al salón y el tradicional baile con su papá, una escena que reflejó el vínculo cercano que Luis Suárez mantiene con su hija mayor. A lo largo de la noche, la cumpleañera lució un look elegante y juvenil, acorde a la estética sobria y sofisticada que predominó en todo el evento. La música fue otro de los grandes protagonistas: el show en vivo estuvo a cargo de Márama, la banda uruguaya liderada por Agustín Casanova, que logró que todos los invitados se sumaran a la pista y aportó un sello festivo bien local.

Los 15 años de Delfina Suárez

El cierre sorprendió a más de uno, con varios invitados, incluyendo a la hija del futbolista, terminaron la noche dentro de la piscina. Así, Delfina Suárez celebró sus 15 años rodeada de cariño, lejos del ruido mediático pero con una celebración a la altura de una noche única.