La dramática historia de Katia La Tana, la nueva novia de Chyno Agostini: de ser figura en Gran Hermano a “no tener para el alquiler”

Katia La Tana, nueva novia de Chyno Agostini: Desde su paso por Gran Hermano a no tener plata para el alquiler

La influencer se hizo conocida por su participación en la casa más famosa del país, en la edición 24/25, donde su personalidad y presencia la convirtieron en una figura reconocida. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vida tomó un rumbo diferente y ella misma relató las dificultades que atraviesa en la actualidad.

Durante una entrevista con Se picó (República Z), Katia La Tana reveló que trabaja como repartidora y que enfrenta problemas económicos que afectan su día a día. “Trabajo de delivery y no puedo pagar el alquiler”, expresó con sinceridad, describiendo una situación que la llevó a replantearse cómo sostener su vida y a volver a agarrar “la moto”.

En sus declaraciones, la exparticipante de Gran Hermano explicó que la exposición mediática no siempre se traduce en estabilidad económica. “No tengo para el alquiler”, comentó. Sus palabras dejaron en claro que la realidad que enfrenta es muy distinta a la que muchos imaginan de alguien que pasó por uno de los realities más conocidos.

Katia La Tana confirmó su relación con Chyno Agostini

Mientras atraviesa este momento personal, Katia La Tana inició una relación con Chyno Agostini. El hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini decidió compartir públicamente el romance, y juntos confirmaron que están en pareja. Las imágenes que difundieron en redes sociales mostró a los jóvenes disfrutando de esta etapa, en un vínculo que se consolida con el tiempo.

"Desde que soy conocida, no había vuelto a ser delivery y me daba cosa ir sola. Mi amigo me acompañó y, cuando él me dio el pedido de la mochila, se nos cayó al piso. Era sushi; la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta. Yo no me iba a poner a discutir porque iba a terminar perdiendo yo, que quedo expuesta y soy conocida", contó la joven meses antes de confirmar su nuevo noviazgo.

En este contexto, Katia La Tana eligió hablar con honestidad sobre su situación, sin ocultar las dificultades que atraviesa. Además, mencionó que, a pesar de los problemas, busca sostenerse con esfuerzo y dedicación. Su historia muestra una etapa de transición en la que intenta encontrar un equilibrio entre lo que vivió en Gran Hermano y su presente.

Katia La Tana, la nueva novia de Chyno Agostini, atraviesa una historia que la llevó de ser figura en Gran Hermano a enfrentar momentos de dificultad personal, como no tener para el alquiler. Su presente se combina con el inicio de una relación que marca una nueva etapa en su vida.

