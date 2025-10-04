Griselda Siciliani defendió a Osqui Guzmán y arremetió contra la policía tras la brutal agresión que sufrió

En las últimas horas, el actor Osqui Guzmán fue brutalmente agredido por un personal femenino de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho, que fue narrado en primera persona en redes sociales, fue replicado por Griselda Siciliani quien fue testigo telefónica del lamentable episodio que dejó al artista en la antesala a un inicio de un proceso legal tras lo que consideró como abuso policial. Ante esto, la actual pareja de Luciano Castro lanzó un contundente mensaje en su cuenta personal de Instagram: “La maldita policía”.

El conflicto de Osqui Guzmán con la policía que hizo enojar a Griselda Siciliani

Osqui Guzmán está en la antesala a reestrenar El Bululú, por esta razón se encuentra brindando entrevistas a diversos medios de comunicación para difundir este nuevo ciclo. Fue durante la finalización de una charla en plena Capital Federal que el intérprete se dirigió a tomar el subte cuando fue abordado por el personal policial femenino quien lo discriminó por su “color de piel”. “Comparto porque me parte la tristeza que siento. Pero sigo en pie”, comenzó diciendo en un descargo que realizó el damnificado en la famosa red social de la camarita y del que se hizo eco Griselda Siciliani.

Mientras aguardaba el transporte público en la estación Dorrego, la policía en cuestión le solicitó su identificación policial “de mala manera”: “Yo corté con Lety y le dije que me habían pedido el DNI y me lo volvió a pedir y de malas formas”. En este marco, recordó: “Yo saqué el DNI, se lo mostré, pero no se lo di porque no me generó confianza su actitud. Y ella me lo sacó de la mano y se fue”. Desorbitado ante el accionar policial, el actor sostuvo que, al reclamar la devolución del ejemplar, la situación escaló: “Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo”.

“‘Está mal, está mal, está mal, está mal. Que me devuelva el DNI’. Ella vino y me dijo: ‘El algoritmo te reconoció. Vos sos chorro. Vos sos chorro. ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’. Yo dije que se estaba equivocando: ‘te estás equivocando, te estás equivocando’. Y entonces ella me dijo que me callara la boca. Yo no me callé, sacó la macana y me pegó en la cabeza, acá. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que yo estuve en la cárcel", relató con lujos de detalles.

Finalmente, contó: “Me preguntó si era peruano. A todo eso yo le respondía: ‘No, soy argentino, te estás equivocando, no, te estás equivocando’. Entonces, me vuelve a pegar por segunda vez. Y ahí sí era una situación violenta”. Esta situación generó que reflexione acerca de lo sucedido: “Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Yo no iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo. Y antes que eso crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo. Mi familia entera tiene mi color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel”.

Griselda Siciliani | Twitter

La respuesta de Letizia Siciliani

Tras la viralización de este video, la misma Griselda Siciliani se pronunció sobre este aberrante caso de violencia policial. Con pocas palabras, pero clara, concisa y directa, la actriz arremetió sin piedad contra toda la fuerza de seguridad: “La maldita policía”, escribió al mismo tiempo que difundió el crudo testimonio de su colega ampliando su alcance para que este episodio no quede impune y se alerte a quienes consuman su contenido.

Griselda Siciliani se solidarizó con Osqui Guzmán | Instagram

De esta manera, Griselda Siciliani se sumó a la ola de famosos y personalidades del espectáculo -hasta incluso de los partidos política de izquierda como Myriam Breckman- mostrando su apoyo a Osqui Guzmán y dejando en claro su distanciamiento con los atropellos del sistema de seguridad. Por ahora sólo resta saber cuáles son los pasos judiciales a seguir para que este hecho narrado sea castigado con todo el peso de la ley.

NB