"No lo creés hasta que estás sentado conmigo": la habilidad especial de Nicole Neumann que sorprendió a todos

Nicole Neumann brindó una entrevista y habló sobre una de sus grandes pasiones, la cual se encuentra alejada del universo fashionista. Casada con el piloto Manu Urcera, la empresaria cosmética contó que tiene una habilidad especial y sorprendió a todos en el estudio.

La faceta desconocida de Nicole Neumann que salió a la luz

Nicole Neumann sorprendió al contar su habilidad especial al volante durante su visita al programa de Mario Pergolini. La modelo habló de una de sus grandes pasiones, reveló detalles de su particular forma de manejar y dejó en claro que su vínculo con los fierros va mucho más allá de acompañar a su marido, Manu Urcera, a las carreras de TC.

Casada con el joven, Nicole Neumann suele acompañarlo en distintas competencias y conoce de cerca el mundo del automovilismo. Sin embargo, durante su charla con el conductor, la conductora dejó en claro que su fanatismo por los autos nació mucho antes de su relación con el piloto.

Nicole Neumann

"Yo soy muy fierrera, me encantan. Siempre manejé camionetas", contó. Luego, Nicole Neumann reveló: "No me lo creés hasta que no estás sentado al lado mío, manejo como un hombre". Con esta frase reconoció que disfruta especialmente de estar detrás del volante y tiene mucha confianza a la hora de manejar vehículos de gran tamaño.

Pero hubo un dato que llamó especialmente la atención y que terminó por sorprender a todos en el estudio. Nicole Neumann aseguró que es capaz de estacionar vehículos de gran tamaño en poco tiempo. "Estaciono la camioneta más grande y larga que se te ocurra en dos minutos. Soy muy buena manejando", afirmó con seguridad.

Nicole Neumann

La confesión rápidamente permitió conocer una faceta menos habitual de Nicole Neumann, vinculada directamente con su pasión por los vehículos. Acostumbrada a moverse en camionetas y a disfrutar de la conducción, explicó que incluso le divierte enfrentarse a situaciones que para otros conductores pueden resultar más complicadas.

"Me encanta treparme a las cosas con la camioneta", relató haciendo referencia a su gusto por manejar en distintos terrenos. La top model también reconoció que la velocidad siempre fue otra de sus grandes pasiones: "Me gusta la velocidad", admitió.

Sin embargo, con el paso de los años y, especialmente, desde que se convirtió en mamá, Nicole Neumann aseguró que modificó algunos de esos hábitos. La llegada de sus hijos hizo que tomara mayores recaudos y dejara atrás parte de la imprudencia que podía tener cuando era más joven.

"Obviamente desde que tuve hijos bajé muchísimo esa locura que tenía con la velocidad", explicó. De esta manera, reconoció que la maternidad también modificó su relación con el riesgo y que hoy disfruta de los autos desde un lugar diferente.

Por otro lado, Nicole Neumann contó que, a pesar de su seguridad al volante, existe una situación que todavía le genera cierto respeto. "Me da un poco de miedo manejar cuando llueve", manifestó reconociendo que las condiciones climáticas pueden cambiar por completo su experiencia al volante.

Nicole Neumann y su pasión por los fierros

La relación de Nicole Neumann con el mundo automotor también se volvió más visible desde su matrimonio con Manu Urcera. La pareja comparte su vida y ella suele acompañarlo en las diferentes fechas del Turismo Carretera, una de las categorías más importantes del automovilismo argentino.

Nicole Neumann

Su presencia en los circuitos se convirtió en una postal habitual y confirmó que se encuentra muy involucrada con la actividad de su marido. Más allá de acompañarlo, su propio interés por los autos le permite disfrutar de ese universo desde un lugar personal.

Por eso, sus declaraciones en el programa de Mario Pergolini no resultaron del todo ajenas a quienes conocen esta faceta de la modelo. De esta manera, Nicole Neumann reveló su especial habilidad que sorprendió a todos. "No me lo creés hasta que no estás sentado al lado mío, manejo como un hombre", expresó en Otro día perdido (El trece).