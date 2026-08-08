El rol de María Sol, la hermana de Lionel Messi, en uno de los momentos más complicados de la familia

María Sol Messi es la menor de los hijos de Celia Cuccittini y Jorge Messi y, al igual que Matías y Rodrigo, la hermana de Lionel Messi mantiene un perfil absolutamente reservado. No obstante, su nombre cobró relevancia este sábado 8 de agosto tras el fallecimiento del hombre de 68 años tras batallar contra una difícil enfermedad. La joven empresaria fue una pieza clave en los últimos días del hombre con vida.

María Sol, la única hermana mujer de Lionel Messi

María Sol Messi siempre eligió mantener un perfil bajo, pese a la enorme popularidad de su hermano, Lionel Messi. La joven incursionó en el mundo empresarial con un emprendimiento de bikinis y mallas y, además, se desempeña como ejecutiva de la productora audiovisual creada por el futbolista. En el ámbito privado, mantiene su vida alejada de los medios. Sin embargo, en 2022 protagonizó un accidente de tránsito en Miami luego de descompensarse mientras manejaba, un episodio que la llevó momentáneamente a ocupar la atención pública. El vehículo impactó contra una pared, aunque afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

María Sol Messi y sus padres | Instagram

Este hecho obligó a la joven de 33 años a postergar su casamiento con Julián “Tuli” Arellano, con quien mantenía una relación desde hacía más de una década. La pareja, que se conoció en el barrio La Bajada de Rosario, tenía previsto dar el “sí, quiero” el 3 de enero en una ceremonia íntima que reuniría a sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, el siniestro vial alteró los planes y la celebración debió ser suspendida. Hasta el momento, no trascendió públicamente la nueva fecha, aunque en redes sociales y en eventos públicos se los puede ver súper unidos y enamorados.

Meses más tarde, las adversidades volvieron a golpear a la familia Messi. Jorge fue diagnosticado con una enfermedad que atravesó con el acompañamiento de su círculo más cercano, siempre bajo el estricto hermetismo que caracteriza al clan. María Sol se mantuvo firme junto a su padre durante ese difícil momento, mientras continuaba con sus actividades laborales en Estados Unidos y sus compromisos en Argentina.

María Sol Messi y sus hermanos | Instagram

El rol clave de María Sol en la familia de Lionel Messi

María Sol Messi acompañó de cerca a su padre mientras su hermano, Lionel Messi, se preparaba para disputar el que sería su último mundial. En el ámbito privado, la familia atravesaba un delicado momento debido al estado de salud de Jorge, quien permanecía internado en una clínica de Rosario bajo un reservado estado médico.

María Sol junto a Jorge Messi | Instagram

Esta situación impactó especialmente al capitán de la selección argentina, que no pudo contener las lágrimas durante una conferencia de prensa al referirse al difícil momento que atravesaban sus seres queridos. No obstante, mientras el delantero cumplía el sueño mundialista en Estados Unidos, la empresaria permaneció junto a su papá acompañada por sus hermanos y su madre Celia para brindarle el apoyo necesario durante esos días tan complejos.

A principios de julio, luego de que Jorge recibiera el alta médica y regresara a su casa para continuar con la recuperación, María Sol viajó a Norteamérica para acompañar a su hermano y alentarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera, una muestra del fuerte vínculo que los une. Las cámaras de televisión capturaron el momento exacto en el que la diseñadora se encontraba junto a Antonela Roccuzzo en el palco del estadio, desde donde siguió atentamente el encuentro. Mientras el hombre de 68 años continuaba con su recuperación en Rosario, ella encontró la manera de estar presente junto a Lionel y compartir con él “su último baile” en la Copa del Mundo.

María Sol Messi junto a Antonela Roccuzzo | Instagram

De socios a hermanos inseparables, María Sol y Lionel Messi construyeron a lo largo de los años un vínculo que trascendió los negocios y se fortaleció frente a las adversidades. Mientras ella ocupa un rol clave en sus proyectos, también se convirtió en una de sus personas de mayor confianza y en un sostén fundamental en los momentos más difíciles. La enfermedad de Jorge los atravesó profundamente y volvió a poner en manifiesto la unión de una familia que, detrás de la fama y los éxitos, encontró en los hermanos la fortaleza para afrontar esta irreparable pérdida cargada de dolor.