Así fueron las tortas del íntimo cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero: estilo naked, lejos de lo tradicional y detalles silvestres

Tao, el hijo de Calu Rivero, celebró sus tres años en José Ignacio con un festejo íntimo, campestre y lleno de detalles que reflejan el estilo de vida natural que la actriz comparte con Aíto de la Rúa. Entre caballos, juegos al aire libre y momentos en familia, hubo un elemento que se robó todas las miradas: las dos tortas elegidas para soplar las velitas, que combinaron estética artesanal, flores y guiños pensados especialmente para el pequeño.

Tao y Calu Rivero

Lejos de lo tradicional: las tortas florales que sorprendieron en el cumple de Tao, el hijo de Calu Rivero

Una de las tortas mantuvo la impronta rústica y orgánica que caracteriza a la familia de Calu Rivero. Se trató de un diseño de estilo “naked cake”, apenas cubierto con una capa fina de crema que dejaba entrever las capas del bizcochuelo. Además,fue decorado con flores naturales comestibles en tonos bordó, naranja y pequeños detalles en violeta. Los pétalos también estaban adheridos a los laterales, aportando textura y un aire silvestre. En la parte superior, tres velitas con los personajes de Pow Patrol.

La elección de flores frescas, que evocan el jardín y el entorno natural de la casa en Uruguay, reforzó la idea de un cumpleaños en armonía con el paisaje. Los tonos tierra y los colores vibrantes de las flores contrastaban con la suavidad de la crema, logrando una estética simple pero cuidada, muy en línea con el universo de Calu.

La torta estilo “naked cake” de Tao

La segunda torta, en cambio, tuvo un espíritu más descontracturado y creativo. Con una base similar de bizcochuelo claro y abundante cobertura blanca, presentó una decoración más intervenida: líneas onduladas de crema, pétalos y detalles orgánicos distribuidos de manera libre. Las velas finitas en colores intensos aportaron un guiño infantil, mientras que la composición general mantuvo ese aire artesanal que parece hecho en casa, lejos de los excesos y más cerca de lo genuino.

El íntimo cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero

En las imágenes que compartió la actriz, se pudo ver a Tao concentrado colocando las velitas, acompañado por su mamá y su hermana Bee, en una escena cálida y familiar. Incluso un pequeño corderito apareció en una de las postales, reforzando la impronta campestre del festejo.

Caption

Así, las tortas no solo fueron el centro de la mesa dulce, sino también un reflejo del espíritu del cumpleaños: natural, simple y conectado con la tierra. Un festejo donde cada detalle, desde los ingredientes hasta la decoración floral, habló del estilo de vida que Calu Rivero eligió para criar a sus hijos.