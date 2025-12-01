La imagen que confirma que Wanda Nara será vecina de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara mostró avances de su nueva casa y en las imágenes apareció un detalle que la vincula directamente con Mauro Icardi y la China Suárez. La construcción en un exclusivo barrio privado dejó ver una coincidencia que confirma la cercanía entre las propiedades. El entorno elegido se caracteriza por residencias de gran escala y servicios de primer nivel.

Wanda Nara sería la nueva vecina de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara sorprendió al compartir imágenes de su residencia en obra y en ellas se observó un dato que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez. La ubicación de las viviendas dentro de un mismo barrio privado generó comentarios por la proximidad entre ambas casas. El proyecto de la empresaria avanza con un diseño moderno y amplios espacios.

Wanda Nara

En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes sociales distintas imágenes mostrando avances de la obra de su nueva residencia. Las fotos revelaron detalles de la construcción y el entorno, con amplios espacios verdes y estructuras modernas que anticipan el estilo de la futura vivienda.

Pero lo que más llamó la atención fue que, en una de las historias que publicó en su Instagram, se distingue al fondo otra propiedad que, según seguidores y observadores, pertenecería a Mauro Icardi y la China Suárez. Este detalle abrió la posibilidad de que se convierta en vecina de la pareja, generando comentarios en torno a la cercanía entre ambas casas.

Wanda Nara

La cuenta Juariu, conocida por analizar publicaciones de figuras públicas, fue la primera en señalar la coincidencia tras recibir un mensaje de un seguidor. Al observar las imágenes compartidas por la conductora, destacó que en el fondo se veía una construcción que coincide con la residencia del delantero.

Los detalles que revelaron que Wanda Nara se mudaría cerca de Mauro Icardi y la China Suárez

A través de su cuenta de Instagram, la influencer posteó la imagen de la casa de Wanda Nara con un comentario que no tardó en multiplicarse. “¿Acaso es la disputada ‘casa de los sueños’ de Wanda, desde las vistas de su casa en obra?”, escribió. Además, agregó: “¿Vos decís que desde la nueva casa de Wanda se ve la casa de los sueños?”.

El barrio privado donde se levantan ambas viviendas se caracteriza por su nivel de seguridad y por la presencia de residencias de gran tamaño. Con calles arboladas, amenities de primer nivel y un entorno natural cuidado. La construcción de la presentadora se suma a este escenario, con una obra que promete espacios amplios y modernos.

Juariu sobre Wanda Nara

Wanda Nara será vecina de Mauro Icardi y la China Suárez, tal como lo confirma la imagen que muestra la cercanía entre las propiedades en un exclusivo barrio privado. La construcción de la nueva casa de la artista avanza y dejó en evidencia con un posteo en sus redes que compartirá entorno con la pareja.

VDV