Wanda Nara mostró cómo quedó su nueva casa: "Mi proyecto"

Este domingo 30 de noviembre, Wanda Nara volvió a convertirse en tema de conversación tras mostrar el imponente avance de la mansión a estrenar que adquirió en uno de los barrios más prestigiosos de Nordelta. La conductora de MasterChef Celebrity, que desde hace meses sigue de cerca cada detalle de la obra, volvió a compartir imágenes del proceso en su cuenta personal de Instagram y dejó ver cómo toma forma el que será su nuevo hogar: “Mi proyecto”.

Así está quedando la nueva casa de Wanda Nara en Nordelta

En mayo, tras el escándalo con la denominada “casa de los sueños” donde Mauro Icardi fue a vivir con su novia, Eugenia “China” Suárez, Wanda Nara firmó la compra de una lujosa y sofisticada propiedad: una casa de arquitectura moderna y líneas minimalistas que combina diseño de vanguardia con tecnología inteligente. La construcción, aún en desarrollo, promete convertirse en un símbolo de confort, elegancia y eficiencia energética; un proyecto que ella misma definió como una inversión a largo plazo para afianzar su patrimonio familiar.

Wanda Nara | Instagram

La vivienda cuenta con más de cinco dormitorios, amplios ambientes integrados, una cocina de ensueño con una mega isla de mármol blanco con electrodomésticos empotrados de última generación y un vestidor de gran tamaño pensado especialmente para su estilo de vida extravagante. Además, está equipada con sistemas de energía sustentable, como paneles solares y control domótico, características que reflejan la tendencia actual en hogares pensados para proteger el medio ambiente.

Uno de los puntos más llamativos es la vista panorámica hacia un enorme parque que desemboca en un lago interno del barrio. Balcones vidriados con pisos de parquet, terrazas repletas de plantas de diseño y una distribución orientada a aprovechar la luz natural convierten a la mansión en un refugio ideal para disfrutar de momentos en familia, acompañados por la tranquilidad y la naturaleza del lugar.

Casa de Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara pagó una fortuna por su mansión

Cuando trascendió la noticia de esta ambiciosa proyección inmobiliaria, Paula Varela aseguró en Intrusos (América TV) que la propiedad habría sido adquirida por Wanda Nara por un monto cercano a los 3,5 millones de dólares. Esta inversión confirma la búsqueda de la presentadora de Telefe por asentarse en zonas exclusivas y mantener un estilo de vida acorde al crecimiento de su carrera y al de sus hijos.

La propia empresaria compartió meses atrás las imágenes de la firma de la escritura, gesto con el que oficializó la adquisición de la vivienda. Desde entonces, se mantiene atenta a cada avance de la obra y muestra periódicamente los pequeños adelantos en sus redes sociales, donde sus seguidores celebran con entusiasmo cada nueva actualización del proyecto.

Casa de Wanda Nara | Instagram

Hoy, mientras la construcción entra en su etapa más avanzada -y definitoria-, Wanda Nara reafirma, una vez más, su ilusión con este espacio que considera un nuevo comienzo luego de su escandalosa separación del padre de sus hijas Francesca e Isabella. Con la frase “mi proyecto” y al mostrar los últimos progresos, dejó plasmado el valor emocional y personal que tiene para ella este hogar concebido para disfrutar con sus cinco hijos, bajo los conceptos de lujo, confort y conciencia ambiental.

NB