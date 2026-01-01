Las imágenes que confirman el romance entre Zaira Nara y el mega millonario Robert Strom: fotos exclusivas

En las últimas horas, los rumores de que Zaira Nara estaría iniciando una relación sentimental con un polista multimillonario comenzó a cobrar fuerzas. Sin embargo, estas especulaciones comenzaron a cobrar fuerza tras ser capturados infraganti paseando por Punta del Este, muy acaramelados y a los besos.

Zaira Nara y Robert Strom, a los besos en un jeep

La estadía de Zaira Nara en Uruguay está atravesada no sólo por glamorosas vacaciones, sino que allí, también está llevando a cabo su programa de streaming. Sin embargo, el último día del 2025, la conductora decidió salir a recorrer Punta del Este con Robert Strom, un millonario empresario vinculado a la monarquía europea.

Zaira Nara y Robert Strom | Créditos RS Fotos

En las imágenes que pudo tener acceso Caras y en sintonía con el testimonio de los fotógrafos que retrataron a la pareja, se los ve saliendo del barrio privado en José Ignacio yendo a comprar medialunas juntos. Además, aprovecharon el radiante día de sol para pasear súper distendidos en un jeep apto para circular por la arena. Además, las muestras de cariño estuvieron a la orden del día.

Las románticas postales muestran a los tortolitos aprovechando desde muy temprano las últimas horas del año para estar abrazados y a los besos. Mientras es la menor de las hermanas Nara quien está al frente del volante, en cada parada, aprovechaba para brindarle tiernos gestos de cariño al aristócrata. Ambos vistieron un outfit es distendido y cómodo, acorde al ambiente playero y a las altas temperaturas que sacudieron las costas esteñas.

Zaira Nara y Robert Strom | Créditos RS Fotos

Zaira Nara ¿vuelve a abrir su corazón?

Una de las características que la diferencian de su hermana Wanda, es que Zaira Nara prefiere mantener su vida sentimental alejada de los medios. No obstante, el peso público de su imagen la lleva a estar bajo la lupa mediática cada vez que es descubierta con un nuevo amor.

Si bien en estas últimas semanas se la pudo ver mayormente sola yendo a cumplir sus compromisos laborales, la modelo les abrió paso a nuevos sentimientos dejando que el amor vuelva a ser el protagonista en su vida. A pesar del peso de las imágenes viralizadas, la animadora decidió mantener un prudente hermetismo. “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo. La verdad es que estuve muy ocupada las últimas semanas, ni siquiera sé de qué se habló así que no hay nada”, dijo a la prensa.

Zaira Nara y Robert Strom.

Pese a la difusión de estas fotografías, ni Zaira Nara ni Rober Strom salieron a desmentir o a confirmar su noviazgo, dejando al libre albedrío las especulaciones sobre el vínculo que los une. Al parecer, ambos dejaron de esconderse, mostrándose sonrientes y de buen humor; denominador común de lo que sería la confirmación del romance del verano.

Créditos RS Fotos

NB