Las increíbles vacaciones del Chino Leunis y Magdalena Picabea en Puerto Madryn: del mágico avistaje de ballenas al buceo con lobos marinos

En una romántica escapada, Chino Leunis visitó Puerto Madryn junto a su esposa, Magdalena Picabea, y disfrutaron de una experiencia completa y enriquecedora. A través de las redes sociales, el conductor compartió con sus seguidores todos los detalles de su increíble aventura, que incluyó el famoso avistaje de ballenas y buceo con los lobos marinos.

Chino Leunis reveló todos los detalles de su estadía en Puerto Madryn

Chino Leunis junto a su mujer Magdalena Picabea se tomaron unos días de descanso en contacto con la naturaleza, la aventura y la cultura de la región de Puerto Madryn. Durante su estadía, la pareja recorrió algunos de los principales atractivos turísticos de la Patagonia y cautivó a sus seguidores con impactantes imágenes.

Chino Leunis y su mujer Magdalena Picabea en Puerto Madryn

De acuerdo a lo que mencionó el exparticipante de MasterChef Celebrity en su cuenta de Instagram, él y su esposa eligieron un hotel ubicado en el centro de la ciudad, como punto de partida para su recorrido. Desde allí, destacó la imponente vista al mar y la posibilidad de ver las ballenas que se acercaban a la costa.

El itinerario incluyó una visita al mirador de Punta Loma y el Ecocentro, donde contemplaron el paisaje de Puerto Madryn. También, recorrieron distintos caminos de la región, donde pudieron observar parte de la fauna autóctona. “Viento. Frío. Y nosotros, juntos. Porque siempre es mejor compartir la aventura”, expresó el artista. Durante el paseo, la pareja se encontró con caballos, guanacos y ovejas, animales que forman parte del paisaje habitual del lugar: “La naturaleza aparece todo el tiempo y en cualquier lugar”.

Chino Leunis en Puerto Madryn

Chino Leunis: "Las ballenas estuvieron cerca nuestro durante todo el recorrido”

Uno de los momentos más esperados por el Chino Leunis y su esposa fue la vita a El Doradillo, una de las playas más reconocidas de la zona para observar ballenas francas australes desde la costa. “Imperdible. Playita, mate y ballenas. Sí, ballenas ahí nomás frente a nosotros”, relató.

La experiencia continuó en Puerto Pirámides, donde realizaron un avistaje embarcado de casi dos horas. Según explicó Leunis, actualmente hay más de 2.000 ballenas en Península Valdés: “Y entonces entendés por qué este encuentro es tan especial. Son enormes, sí, pero también increíblemente sociables y curiosas. Estuvieron cerca nuestro durante todo el recorrido”.

Chino Leunis en Puerto Madryn

La pareja también visitó el mirador de la lobería, donde observó cientos de lobos marinos junto a sus crías. Luego, se preparó para una de las actividades más emocionantes del viaje: el buceo. Sobre el encuentro con esos animales, Leunis aseguró: “Sin palabras. Los cachorros vienen, juegan, se acercan, te abrazan… un momento de esos que quisiera congelar para siempre”.

El recorrido del Chino Leunis y Magdalena Picabea incluyó además una visita al Museo Paleontológico Egidio Feruglio, en Trelew, y una parada en una tradicional colonia galesa, donde disfrutaron de la hora del té. También, para cerrar la estadía, degustaron mariscos, una de las especialidades gastronómicas de Puerto Madryn.