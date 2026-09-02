Ivana Figueiras y Darío Cvitanich se mostraron muy enamorados

Hay momentos en los es mejor correrse del ruido y quedarse con lo que hace bien. Eso hicieron, durante unos días, Ivana Figueiras (38) y Darío Cvitanich (42), que eligieron la nieve y los paisajes de la Patagonia para compartir una escapada, lejos de la rutina y de las versiones que durante las últimas semanas los tuvieron en el centro de la escena.

Así fue la escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a la Patagonia.

La pareja disfrutó del paisaje blanco, escenario inmejorable para diferentes momentos románticos, una postal de complicidad que llega en medio de la exposición que generó el conflicto de Cvitanich con su expareja, la periodista Cecilia “Chechu” Bonelli (41), con quien Darío estuvo casado y tuvo tres hijas.

Los problemas entre el exmatrimonio sumaron capítulos públicos en las últimas semanas y terminaron involucrando también a Ivana. Frente a las versiones que circularon, la empresaria decidió hacer un descargo en sus redes sociales. Reconoció estar agotada de tener que explicar cuestiones de su vida privada y admitió que hasta le daba “vergüenza ajena” verse obligada a defenderse. Sin embargo, después de todo, eligió quedarse con lo verdaderamente importante: “Encontré a la persona más linda del mundo y me quedo con eso”.

La dulce postal que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich compartieron en las redes sociales.

Darío, por su parte, también sumó romanticismo a la pareja en varios momentos con declaraciones amorosas. “Gracias por cada risa, por cada abrazo, por cada momento y por hacer que lo cotidiano se vuelva especial”, escribió y agregó: “Gracias por llegar sin prometer nada y terminar siendo todo. Que este sea apenas el principio de todo lo que nos queda por vivir”, dijo el futbolista mientras continúa el ruido por su pasado, ellos eligen como respuesta disfrutar del presente, acompañarse y seguir apostando por al amor.