El hermano de Mauro Icardi reveló el secreto mejor guardado de su familia: "Siempre estuvo a nombre de Wanda”

Este miércoles 8 de abril, Guido Icardi volvió a prender el ventilador sobre los detalles más íntimos de la interna familiar que mantiene en pie de guerra a su hermano, Mauro Icardi, con Wanda Nara. En este marco, el tatuador se sometió al picante diván de Moria Casán en La mañana con Moria (eltrece) y reveló el secreto mejor guardado de su familia, enalteciendo la figura de la mediática y aniquilando al jugador del Galatasaray.

La polémica declaración de Guido Icardi que sorprendió a todos

Desde que irrumpió en la pantalla chica, Guido no se guardó ningún detalle respecto de las polémicas familiares que involucran a su hermano Mauro Icardi y el universo Wanda Nara. Uno de los puntos clave es el vínculo que el futbolista mantiene con su clan y el rol de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en la conformación de los lazos sanguíneos. Uno de los puntos álgidos del feroz enfrentamiento consiste en el extravagante nivel de vida del deportista en contraposición al de su padre y hermanos. En este sentido, el artista dejó en claro que es la mayor de las hermanas Nara la que siempre estuvo dispuesta ayudarlos.

Guido Icardi con Moria Casán | Instagram

Tal es así que hasta le compró una casa a Juan Carlos Icardi, aunque el título figura al nombre de la empresaria: “La casa de Rosario siempre estuvo a nombre de Wanda”. Acto seguido añadió: “La compraron cuando recién se casaron con Wanda, mi hermano la compró. La compraron entre ellos, la sociedad conyugal”, comenzó diciendo. Según las palabras del menor de los hermanos Icardi, la propiedad fue adquirida hace aproximadamente 13 o 14 años y, a pesar de la escandalosa separación, Wanda nunca se las reclamó. En esta línea, dejó en claro que su papá afronta todos los gastos de los servicios e impuestos sin depender económicamente de nadie.

Guido aniquiló a Mauro Icardi

Al abordar el tópico de las finanzas del patriarca, Guido señaló: “Mi viejo económicamente no tira manteca al techo, pero no pasa ninguna necesidad. Mi padre es una persona honrada, muy humilde, pero que se gana su dinero”. Fue en este momento en el que la presentadora del magazine de espectáculos indagó sobre la actitud de Mauro Icardi al respecto. “Mauro no ayuda a nadie”, disparó tajante el creador digital marcando una brecha entre la actitud de su excuñada y el novio de la China Suárez.

“Nosotros no le pedimos nada. Si mi hermano no se acerca, no le vamos a pedir plata porque no lo necesitamos. Somos gente honrada y nos ganamos lo nuestro”, agregó remarcando que ningún integrante de su linaje está interesado en los réditos económicos del máximo goleador extranjero de Turquía.

Para finalizar, hizo foco en una de las cuestiones por las que es sumamente criticado en redes sociales. Sin embargo, se vanaglorió de ello y afirmó con sumo orgullo y con una honestidad brutal. “Aprovecho el apellido y mi hermano para hacerme conocido. soy tatuador y vendo ropa y obvio que lo uso. es mi historia, mi familia”.

Una vez más, las declaraciones de Guido Icardi volvieron a encender la polémica alrededor del conflicto familiar que mantiene enfrentados a Mauro Icardi y Wanda Nara, sumando un nuevo capítulo a una interna que parece no tener tregua. Sus dichos no solo dejaron en evidencia tensiones económicas y afectivas dentro del clan, sino que también reavivaron el debate sobre el rol de cada integrante en medio de un vínculo familiar que continúa expuesto bajo la lupa mediática y digital.

NB