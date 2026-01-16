Jimena Monteverde reveló la mejor receta para hacer helado en casa: dulce de leche, banana split y frutilla

El verano invita a refrescarse con algo dulce y, si es hecho en casa, mucho mejor. En ese contexto, Jimena Monteverde sorprendió al revelar una receta simple y accesible para preparar helado casero, con sabores clásicos que nunca fallan: banana split, dulce de leche y frutilla. La propuesta se volvió rápidamente viral por su practicidad y por no requerir equipamiento sofisticado.

Jimena Monteverde reveló su receta para hacer helado casero

Durante su participación en La cocina rebelde, la cocinera mostró el paso a paso de una preparación pensada para resolver en pocos minutos y con ingredientes fáciles de conseguir. Con su estilo relajado y didáctico, Jimena Monteverde dejó en claro que no hace falta ser experto ni gastar de más para lograr un postre cremoso y delicioso, ideal para compartir en familia.

Los tips clave de Jimena Monteverde para un helado perfecto

Uno de los grandes secretos de la receta está en el uso de la fruta. Jimena Monteverde recomendó elegir bananas bien maduras (incluso aquellas que ya están manchadas) porque aportan más sabor y dulzura natural: “Cuanto más madura, mejor”, explicó, y agregó que esas bananas suelen ser más económicas en la verdulería.

Además, Jimena Monteverde aclaró que no es indispensable tener procesadora: las bananas pueden pisarse bien a mano hasta lograr una textura cremosa. Para evitar que la fruta se oxide y se ponga negra, el truco es mezclarla rápidamente con el resto de los ingredientes o llevarla directo al freezer. Otro punto clave es la combinación de azúcar y grasa, que ayuda a que el helado no cristalice y quede suave.

Cómo se prepara el helado casero de Jimena Monteverde

La base del helado de Jimena Monteverde comienza con dos bananas pisadas, a las que se les agrega un pote de leche condensada, un chorrito de esencia de vainilla y un pote de crema de leche previamente batida. Todo se mezcla bien y se vuelca en un molde o budinera para llevar al freezer.

A partir de esa base, se pueden sumar distintos sabores. Para la versión banana split, se puede incorporar dulce de leche y trocitos de chocolate. En el caso del helado de frutilla, basta con agregar frutillas frescas procesadas o pisadas, ajustando el dulzor a gusto. Luego de unas horas en el freezer, el resultado es un helado casero, cremoso y listo para disfrutar. Es así como Jimena Monteverde reveló una receta simple, rendidora y perfecta para transformar el calor en un plan dulce hecho en casa.